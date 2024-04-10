Нарколог Холдин: курение у аллергиков весной может вызвать приступ с удушьем
Нарколог Виталий Холдин: весной с началом сезона поллиноза аллергикам следует отказаться от курения.
Нарколог Холдин напомнил, что весной у многих людей начинается поллиноз (форма аллергии, симптомы которой обостряются из-за воздействия пыльцы растений). Медик предупредил, что одной из опасных привычек у таких аллергиков в это время года является курение.
По словам Виталия Холдина, курение у аллергиков весной может вызвать приступ с удушьем.
«Во время сезона поллиноза, когда все цветет, аллергикам важно отказаться от курения, так как оно не только усиливает течение болезни, но и может вызвать приступ с удушьем», - цитирует врача пресс-служба подмосковного Минздрава.
Специалист добавил, что также полезным будет отказ от алкоголя. В нем содержатся продукты брожения, способные усугубить неблагополучное состояние аллергиков весной.
Холдин назвал ряд мер, которые помогают облегчать плохое самочувствие при аллергии:
- Прием назначенных врачом препаратов;
- Частые влажные уборки;
- Мытье рук и лица после уличных прогулок;
- Нахождение в помещении при обострении аллергии.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Виталий Холдин
Здоровье
главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области
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