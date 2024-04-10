Нарколог Холдин: курение у аллергиков весной может вызвать приступ с удушьем

«Во время сезона поллиноза, когда все цветет, аллергикам важно отказаться от курения, так как оно не только усиливает течение болезни, но и может вызвать приступ с удушьем», - цитирует врача пресс-служба подмосковного Минздрава.

Прием назначенных врачом препаратов;

Частые влажные уборки;

Мытье рук и лица после уличных прогулок;

Нахождение в помещении при обострении аллергии.

Нарколог Холдин напомнил, что весной у многих людей начинается поллиноз (форма аллергии, симптомы которой обостряются из-за воздействия пыльцы растений). Медик предупредил, что одной из опасных привычек у таких аллергиков в это время года является курение.По словам Виталия Холдина, курение у аллергиков весной может вызвать приступ с удушьем.Специалист добавил, что также полезным будет отказ от алкоголя. В нем содержатся продукты брожения, способные усугубить неблагополучное состояние аллергиков весной.Холдин назвал ряд мер, которые помогают облегчать плохое самочувствие при аллергии:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что аллергики значительно реже других людей страдают от рака.

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