Нарколог Холдин: курение у аллергиков весной может вызвать приступ с удушьем

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аллергия

Нарколог Виталий Холдин: весной с началом сезона поллиноза аллергикам следует отказаться от курения.

Нарколог Холдин напомнил, что весной у многих людей начинается поллиноз (форма аллергии, симптомы которой обостряются из-за воздействия пыльцы растений). Медик предупредил, что одной из опасных привычек у таких аллергиков в это время года является курение.

По словам Виталия Холдина, курение у аллергиков весной может вызвать приступ с удушьем.

«Во время сезона поллиноза, когда все цветет, аллергикам важно отказаться от курения, так как оно не только усиливает течение болезни, но и может вызвать приступ с удушьем», - цитирует врача пресс-служба подмосковного Минздрава.

Специалист добавил, что также полезным будет отказ от алкоголя. В нем содержатся продукты брожения, способные усугубить неблагополучное состояние аллергиков весной.

Холдин назвал ряд мер, которые помогают облегчать плохое самочувствие при аллергии:
  • Прием назначенных врачом препаратов;
  • Частые влажные уборки;
  • Мытье рук и лица после уличных прогулок;
  • Нахождение в помещении при обострении аллергии.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что аллергики значительно реже других людей страдают от рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Виталий Холдин
Виталий Холдин
Здоровье
главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области
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Теги : весна, аллергия, Виталий Холдин