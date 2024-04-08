Академик Костинов: аллергики намного реже болеют раком из-за особенностей иммунной системы

«При наличии бронхиальной астмы у женщин риск развития рака шейки матки снижен на 44%, а рака яичников – на 40%», - поделился академик Костинов с aif.ru

«Реакции иммунной системы аллергиков, по большей части неадекватны, чрезмерны, но есть и положительный аспект: от нее не ускользают раковые клетки, которые иммунная система здорового человека может пропустить», - уточнил ученый.

Аллергия может оказаться не только наказанием, но и спасением для человека. Ученые на сегодня обладают достаточным объемом свидетельств о том, что аллергики намного реже болеют раком. В частности, при наличии аллергии снижаются риски возникновения таких онкопатологий как рак кожи, рак молочных желез, лейкемия (рак крови), рак легких, «женские» виды рака.Михаил Костинов отметил, что природа механизма такой антираковой защиты остается пока не до конца понятной. Предположительно аллергики намного реже болеют раком из-за особенностей иммунной системы. Дело в том, что сама аллергия является следствием обостренной чувствительности иммунной системы человека – иммунитет у аллергика, что называется, пребывает в постоянной боевой готовности. Подобная суперготовность способствует тому, что система лучше реагирует на дефектные клетки, способные стать злокачественными, и уничтожает их.Михаил Костинов добавил: добиться такой силы иммунитета, с которой у аллергиков уничтожаются злокачественные клетки, невозможно даже путем приема специальных препаратов иммуностимуляторов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обычный картофель содержит вещества, способные защищать организм от рака

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