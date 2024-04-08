Академик Костинов: аллергики намного реже болеют раком из-за особенностей иммунной системы
Член-корреспондент РАН Михаил Костинов: имеющие аллергию люди значительно лучше защищены от рака, в этом заключается уникальная особенность иммунной системы аллергиков.
Аллергия может оказаться не только наказанием, но и спасением для человека. Ученые на сегодня обладают достаточным объемом свидетельств о том, что аллергики намного реже болеют раком. В частности, при наличии аллергии снижаются риски возникновения таких онкопатологий как рак кожи, рак молочных желез, лейкемия (рак крови), рак легких, «женские» виды рака.
«При наличии бронхиальной астмы у женщин риск развития рака шейки матки снижен на 44%, а рака яичников – на 40%», - поделился академик Костинов с aif.ru.
Михаил Костинов отметил, что природа механизма такой антираковой защиты остается пока не до конца понятной. Предположительно аллергики намного реже болеют раком из-за особенностей иммунной системы. Дело в том, что сама аллергия является следствием обостренной чувствительности иммунной системы человека – иммунитет у аллергика, что называется, пребывает в постоянной боевой готовности. Подобная суперготовность способствует тому, что система лучше реагирует на дефектные клетки, способные стать злокачественными, и уничтожает их.
«Реакции иммунной системы аллергиков, по большей части неадекватны, чрезмерны, но есть и положительный аспект: от нее не ускользают раковые клетки, которые иммунная система здорового человека может пропустить», - уточнил ученый.
Михаил Костинов добавил: добиться такой силы иммунитета, с которой у аллергиков уничтожаются злокачественные клетки, невозможно даже путем приема специальных препаратов иммуностимуляторов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обычный картофель содержит вещества, способные защищать организм от рака.
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Михаил Костинов
Здоровье
заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН
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