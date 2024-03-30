Нарколог Холдин поделился первыми сигналами алкогольной зависимости

«Некоторые люди регулярно позволяют себе бокал вина или стакан пива, при этом отрицая алкогольную зависимость. Но систематическое употребление спиртного является одним из её признаков», - поделился врач.

«Когда употребление алкоголя становится регулярным, а контроль над количеством выпитого теряется, это серьёзный сигнал о том, что у вас – зависимость от спиртного», - приводят слова Холдина в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Потеря интереса к привычным делам и увлечениям;

Отрицание тяги к алкоголю;

Обострение хронических заболеваний.

Нарколог Холдин отметил, что имеющаяся у человека алкогольная зависимость не означает обязательно большого количества употребляемой выпивки.Виталий Холдин уточнил, что в числе первых сигналов алкогольной зависимости появляется бесконтрольный поиск поводов для употребления алкоголя. Сначала возникает потребность в скромных, но постоянных порциях спиртного, но со временем их объемы, как и частота употребления могут расти.Также нарколог обратил внимание на другие возможные признакиНарколог Холдин подчеркнул, что с такими признаками необходимо обращаться за помощью к медикам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить биполярное расстройство от перепадов настроения

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