Нарколог Холдин поделился первыми сигналами алкогольной зависимости
По словам психиатра-нарколога Виталия Холдина, многие пьющие люди отрицают наличие своей алкогольной зависимости.
Нарколог Холдин отметил, что имеющаяся у человека алкогольная зависимость не означает обязательно большого количества употребляемой выпивки.
«Некоторые люди регулярно позволяют себе бокал вина или стакан пива, при этом отрицая алкогольную зависимость. Но систематическое употребление спиртного является одним из её признаков», - поделился врач.
Виталий Холдин уточнил, что в числе первых сигналов алкогольной зависимости появляется бесконтрольный поиск поводов для употребления алкоголя. Сначала возникает потребность в скромных, но постоянных порциях спиртного, но со временем их объемы, как и частота употребления могут расти.
«Когда употребление алкоголя становится регулярным, а контроль над количеством выпитого теряется, это серьёзный сигнал о том, что у вас – зависимость от спиртного», - приводят слова Холдина в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Также нарколог обратил внимание на другие возможные признаки
- Потеря интереса к привычным делам и увлечениям;
- Отрицание тяги к алкоголю;
- Обострение хронических заболеваний.
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Виталий Холдин
Здоровье
главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области
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