Нарколог Холдин дал рекомендации по употреблению алкоголя в праздники

«Запивайте каждую порцию спиртного стаканом чистой воды, это поможет избежать обезвоживания организма и снизить градус напитка», - сказал Холдин, беседуя с NEWS.ru.

«Лучше отказаться от напитков «с пузырьками», их углекислый газ способствует ускоренному всасыванию алкоголя в кровь», - предупредил эксперт.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин поделился в интервью рекомендациями по употреблению алкоголя в праздники. Одна из них: нужно обязательно пить воду, добавлять ее в алкогольные напитки (например, в вино).Другая рекомендация нарколога: нужно закусывать и не садиться за стол с пустым желудком. Виталий Холдин отметил, что плотный прием пищи перед застольем (за несколько часов) – это хорошая идея, чтобы избежать быстрого и сильного опьянения. Врач посоветовал есть продукты со сложными углеводами в виде бурого риса, цельнозерновых макарон и хлеба.Также нарколог обратил внимание на то, что спиртное не следует запивать сладкими, но особенно газированными напитками.Помимо этого, медик порекомендовал при употреблении алкоголя воздерживаться от курения. Сочетание спиртного и никотина – двойная нагрузка на организм, подчеркнул Холдин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были названы два правила , как есть пельмени без вреда для фигуры.

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