Нарколог Холдин дал рекомендации по употреблению алкоголя в праздники
Врач посоветовал россиянам пить за новогодним столом разбавленное водой вино или же запивать чистой водой каждый глоток спиртного.
Психиатр-нарколог Виталий Холдин поделился в интервью рекомендациями по употреблению алкоголя в праздники. Одна из них: нужно обязательно пить воду, добавлять ее в алкогольные напитки (например, в вино).
«Запивайте каждую порцию спиртного стаканом чистой воды, это поможет избежать обезвоживания организма и снизить градус напитка», - сказал Холдин, беседуя с NEWS.ru.
Другая рекомендация нарколога: нужно закусывать и не садиться за стол с пустым желудком. Виталий Холдин отметил, что плотный прием пищи перед застольем (за несколько часов) – это хорошая идея, чтобы избежать быстрого и сильного опьянения. Врач посоветовал есть продукты со сложными углеводами в виде бурого риса, цельнозерновых макарон и хлеба.
Также нарколог обратил внимание на то, что спиртное не следует запивать сладкими, но особенно газированными напитками.
«Лучше отказаться от напитков «с пузырьками», их углекислый газ способствует ускоренному всасыванию алкоголя в кровь», - предупредил эксперт.
Помимо этого, медик порекомендовал при употреблении алкоголя воздерживаться от курения. Сочетание спиртного и никотина – двойная нагрузка на организм, подчеркнул Холдин.
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Виталий Холдин
ЗОЖ
главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области
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