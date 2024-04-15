Онколог Васильева уточнила, насколько высок риск рака поджелудочной железы при панкреатите

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Врач-онколог Елизавета Васильева: при хроническом панкреатите заболеть раком поджелудочной железы можно с большей вероятностью.

Онколог Васильева рассказала, что данный вид рака относится к наиболее опасным и непредсказуемым онкозаболеваниям. По показателям смертоносности рак поджелудочной железы находится на третьем месте.

«Это один из немногих видов рака, который очень сложно обнаружить на ранних стадиях ввиду полного отсутствия симптоматики. В некоторых случаях симптомы рака поджелудочной железы могут хитро маскироваться под другие заболевания», - отметила Васильева в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач-онколог уточнила, насколько высоким бывает риск рака поджелудочной железы при панкреатите, означающем ее воспаление. Медик заявила, что хронический панкреатит входит в число факторов, которые своим влиянием на организм способствуют появлению опухолей, – это подтверждается многими исследованиями. Но особенно существенной вероятность возникновения рака поджелудочной становится в случае наследственного панкреатита.

«Многолетнее течение панкреатита повышает риск развития рака в 25 раз, а наследственный панкреатит — в 70 раз», - заявила Елизавета Васильева.

Кроме того, добавила врач, риск пострадать из-за рака поджелудочной повышают следующие обстоятельства:
  • Курение;
  • Злоупотребление алкоголем;
  • Пристрастие к пище с животным жиром;
  • Наличие сахарного диабета (прежде всего, давно существующего, больше 10 лет).
«Сахарный диабет также может быть ранним симптомом рака поджелудочной железы», - обратила внимание онколог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах трех видов панкреатита.

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Елизавета Васильева
Елизавета Васильева
Здоровье
врач-онколог
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Теги : панкреатит, рак поджелудочной железы, Елизавета Васильева