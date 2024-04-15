Онколог Васильева уточнила, насколько высок риск рака поджелудочной железы при панкреатите

«Это один из немногих видов рака, который очень сложно обнаружить на ранних стадиях ввиду полного отсутствия симптоматики. В некоторых случаях симптомы рака поджелудочной железы могут хитро маскироваться под другие заболевания», - отметила Васильева в разговоре с « Газетой.Ru ».

«Многолетнее течение панкреатита повышает риск развития рака в 25 раз, а наследственный панкреатит — в 70 раз», - заявила Елизавета Васильева.

Курение;

Злоупотребление алкоголем;

Пристрастие к пище с животным жиром;

Наличие сахарного диабета (прежде всего, давно существующего, больше 10 лет).

«Сахарный диабет также может быть ранним симптомом рака поджелудочной железы», - обратила внимание онколог.

Онколог Васильева рассказала, что данный вид рака относится к наиболее опасным и непредсказуемым онкозаболеваниям. По показателям смертоносности рак поджелудочной железы находится на третьем месте.Врач-онколог уточнила, насколько высоким бывает риск рака поджелудочной железы при панкреатите, означающем ее воспаление. Медик заявила, что хронический панкреатит входит в число факторов, которые своим влиянием на организм способствуют появлению опухолей, – это подтверждается многими исследованиями. Но особенно существенной вероятность возникновения рака поджелудочной становится в случае наследственного панкреатита.Кроме того, добавила врач, риск пострадать из-за рака поджелудочной повышают следующие обстоятельства:Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах трех видов панкреатита

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