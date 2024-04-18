Врач Медведева: колбаса - самый вредный продукт для организма, врач Котельницкий объяснил почему она вызывает рак и проблемы с сердцем

"Оставайтесь немного голодными после еды, делайте хотя бы 15-минутные прогулки каждый день", — советует Елена Медведева в эфире программы "Спросите сами" на канале ГТРК «Тула».

"Многие виды колбасы содержат большое количество соли и консервантов, которые могут быть вредны для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы. Употребление избытка соли может привести к повышенному давлению, ухудшению состояния сосудов и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Котельницкий.

"Нитриты и нитраты, используемые в производстве колбасы как консерванты, могут превращаться в нитрозамины в организме человека. Нитрозамины являются известными канцерогенами и могут повышать риск развития рака, особенно рака желудка и кишечника", - утверждает врач-нутрициолог.

Содержание трансжиров в ней также вредит кровообращению.Под воздействием ароматизаторов человек теряет чувство пропорции, насыщая свой организм канцерогенами и увеличивая свой аппетит.Врач рекомендует отказаться от таких продуктов и предпочесть белковую пищу и полезные жиры, содержащиеся в рыбе, орехах и растительных маслах.Также важно поддерживать питьевой режим и регулярно заниматься физическими упражнениями.почему колбаса провоцирует рак, а также вредна для сердца.Некоторые виды колбасы содержат большое количество трансжиров и насыщенных жиров, которые могут увеличить уровень холестерина в крови и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также привести к ожирению.В процессе производства могут добавляться различные ингредиенты, такие как красители, ароматизаторы и усилители вкуса, которые могут быть вредны для здоровья при употреблении в больших количествах.В некоторых случаях, особенно при производстве недорогих сортов колбасы, могут использоваться низкокачественные ингредиенты и добавки, что может привести к ухудшению качества продукта и возможному появлению вредных веществ.Поэтому рекомендуется употреблять колбасу с осторожностью и в умеренных количествах, предпочитая более здоровые и натуральные альтернативы, такие как мясо высокого качества, рыба, орехи и бобовые.Ранее МедикФорум писал о том, почему кофе нельзя пить натощак.

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