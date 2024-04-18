Нарколог Сараев назвал идеальное для кофе время и предостерег: пить натощак нельзя

«В идеале кофе нужно выпить через 10–15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться», - уточнил медик.

«Пить кофе натощак нельзя, так как в нем есть элементы, влияющие на слизистую пищевода, желудка. Они могут вызвать дополнительное раздражение», - предупредил Сараев.

Нарколог Сараев назвал в комментарии « Радио 1 » идеальное для кофе время – это период через 10–15 минут после съеденного завтрака.Нарколог предостерег от питья кофе натощак. Марат Сараев обратил внимание на то, что кофе содержит кислоты, и в результате его употребления в желудке будет повышаться уровень кислотности. Это, в свою очередь, может негативно влиять на состояние слизистой, особенно если имеются застарелые, хронические проблемы, эрозии или язвенные поражения.Медик добавил, что бодрящий и тонизирующий эффект присущ лишь кофе, приготовленному из кофейных зерен, которые содержат специфические ингредиенты. Растворимые виды напитка, наоборот, могут оказывать сонливое действием, что объясняется присутствием в них двух компонентов – кофеина и теобромина, влияющих на организм в тесной связке. После такого кофе сначала возникает некоторая бодрость из-за действия кофеина, но затем «включается» теобромин, имеющий обратный эффект, способствующий снижению давления и сонному состоянию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что картофель был назван среди овощей , наиболее полезных для снижения давления.

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