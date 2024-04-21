Врач Садыков: снижение чувствительности к гормонам препятствует похудению, врач Гуреева рассказала как справиться со сбоями гормонов
Если строгие диеты и интенсивные тренировки не приносят результатов в снижении веса, обращение к эндокринологу может стать разумным шагом. Об этом поделился гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Щитовидная железа играет ключевую роль в регуляции метаболизма и веса. Заболевания этой железы могут сделать процесс похудения крайне сложным, так как они влияют на выработку гормонов, контролирующих обмен веществ.
Сниженная чувствительность к инсулину может препятствовать процессу сжигания жира и способствовать набору веса. Это особенно актуально для людей с диабетом или предрасположенностью к нему.
Один из гормонов, лептин, который вырабатывают жировые клетки, имеет ключевое значение в регуляции аппетита и чувства насыщения. Однако, хронический стресс может снижать чувствительность мозга к этому гормону, что может привести к повышенному аппетиту и набору лишнего веса.
Необходимо также обратить внимание на уровень тестостерона. Дефицит этого гормона может замедлить обмен веществ, что приведет к накоплению жировой ткани и уменьшению мышечной массы, в конечном итоге увеличивая вес.
У женщин нарушение баланса половых гормонов может привести к различным изменениям в организме, включая увеличение жировой массы, обострение акне и отеки.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум, как похудеть, если есть сбои в гормональной системы.
"Похудение при наличии сбоев в гормонах может быть сложным, но не невозможным. Вот несколько стратегий, которые могут помочь. Важно обратиться к эндокринологу или другому специалисту для диагностики и лечения любых сбоев в гормональной системе. Лечение сбоев в гормонах может включать прием лекарств, коррекцию диеты и образа жизни, а также другие методы", - говорит Гуреева.
Сбалансированное питание
Питайтесь разнообразной и питательной пищей, включая овощи, фрукты, белки, здоровые жиры и углеводы. Избегайте избытка обработанных продуктов, сахара и ненатуральных добавок.
Физическая активность
Регулярные умеренные физические упражнения могут помочь улучшить обмен веществ и сжигать лишние калории. Обратитесь к тренеру или физиотерапевту, чтобы разработать безопасную и эффективную программу тренировок.
Управление стрессом
Практика методов релаксации, таких как йога, медитация или глубокое дыхание, может помочь снизить уровень стресса и улучшить регуляцию гормонов.
Поддержка здорового сна
Стремитесь к регулярному и качественному сну. Недостаток сна может увеличить уровень стресса и сбои в гормональной системе.
Постепенное изменение
Не ждите мгновенных результатов. Постепенные и устойчивые изменения в образе жизни более эффективны на долгосрочной основе.
Поддержка и мотивация
Общайтесь с друзьями, семьей или поддерживайтесь в сообществе людей, имеющих подобные цели. Поддержка и мотивация могут помочь вам преодолеть трудности и добиться успеха.
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