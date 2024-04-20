Врач Лебедева назвала россиянам две каши, полезные для оздоровления кишечника

«От работы кишечника зависит не только переваривание пищи, но и состояние кожи, иммунитет, общее самочувствие», - поделилась гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева в Telegram-канале.

«Гречку и овсянку следует включить в рацион (если нет противопоказаний от врача). Гречка – это кладезь растворимых и нерастворимых волокон, регулирующих "трафик" в кишечнике. Овсянка помогает кишечнику работать как часы», - подчеркнула гастроэнтеролог.

Врач Лебедева напомнила, что от состояния кишечника во многом зависит функционирование всего организма.Медик отметила, что выбор продуктов для повседневного питания – это фактор, имеющий большое значение для оздоровления кишечника. Она обратила внимание на каши. По словам Лебедевой, цельнозерновые каши являются простой и доступной едой, способствующей хорошему здоровью кишечного тракта.Врач Лебедева назвала россиянам две каши, особенно полезные для оздоровления кишечника, – это овсяная и гречневая. Отчасти их польза объясняется действием присутствующих пищевых волокон, обогащающих микрофлору кишечника и улучшающих его перистальтику.Диляра Лебедева добавила, что для оздоровления кишечника полезным является и употребление продуктов с пробиотиками: натуральные йогурт и кефир она посоветовала есть ежедневно. Врач пояснила, что такие продукты «поддерживают в тонусе» кишечную микрофлору.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Елена Киселева объяснила, почему опасно употреблять слишком много продуктов на основе молока.

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