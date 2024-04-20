Врач Лебедева назвала россиянам две каши, полезные для оздоровления кишечника
Врач Диляра Лебедева назвала одной из самых полезных для кишечника каш овсянку.
Врач Лебедева напомнила, что от состояния кишечника во многом зависит функционирование всего организма.
«От работы кишечника зависит не только переваривание пищи, но и состояние кожи, иммунитет, общее самочувствие», - поделилась гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева в Telegram-канале.
Медик отметила, что выбор продуктов для повседневного питания – это фактор, имеющий большое значение для оздоровления кишечника. Она обратила внимание на каши. По словам Лебедевой, цельнозерновые каши являются простой и доступной едой, способствующей хорошему здоровью кишечного тракта.
Врач Лебедева назвала россиянам две каши, особенно полезные для оздоровления кишечника, – это овсяная и гречневая. Отчасти их польза объясняется действием присутствующих пищевых волокон, обогащающих микрофлору кишечника и улучшающих его перистальтику.
«Гречку и овсянку следует включить в рацион (если нет противопоказаний от врача). Гречка – это кладезь растворимых и нерастворимых волокон, регулирующих "трафик" в кишечнике. Овсянка помогает кишечнику работать как часы», - подчеркнула гастроэнтеролог.
Диляра Лебедева добавила, что для оздоровления кишечника полезным является и употребление продуктов с пробиотиками: натуральные йогурт и кефир она посоветовала есть ежедневно. Врач пояснила, что такие продукты «поддерживают в тонусе» кишечную микрофлору.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Елена Киселева объяснила, почему опасно употреблять слишком много продуктов на основе молока.
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Диляра Лебедева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, эндокринолог
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