«Скорый инсульт»: невролог Бехер назвала симптомы предынсультного состояния

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плохое самочувствие

Ишемия или разрыв сосудов головного мозга ведут к развитию инсульта, предвещающие его симптомы перечислила невролог Мария Бехер.

Невролог Бехер назвала в интервью «АиФ» симптомы, которые могут указывать на скорый инсульт. Врач отметила, что чаще всего пусковым механизмом инсульта становится повышенное артериальное давление и различные патологии сердца. Говоря о предынсультном состоянии, которое может возникать в преддверии апоплексии мозга, Бехер обратила внимание на некоторые изменения в состоянии организма.

«Какие жалобы могут быть предвестниками инсульта? Во-первых, кратковременное онемение или слабость в руке или ноге, нарушение речи, асимметрия лица могут быть проявлением так называемых транзиторных ишемических атак (ТИА) – эпизодов острого кратковременного нарушения мозгового кровообращения. Это угрожающие симптомы, с которыми надо обязательно обратиться к врачу, даже если они проходят», - рассказала невролог.

Также врач выделила симптом предынсультного состояния в виде кратковременных моментов головокружения, при которых у человека повышается артериальное давленин и нарушается координация. Подобное состояние тоже может сигнализировать о нарушении мозгового кровообращения.
 
Указанием на скорый инсульт может быть и головная боль, возникающая внезапно и отличающаяся своей интенсивностью от той боли, что обычно возникала ранее. Еще одно предупреждение о нем – нарушения зрения (прежде всего, возникающие неожиданно, внезапно).

«Нарушения зрения могут быть как предвестниками инсульта, так и проявлениями самого инсульта – это эпизоды резкого нарушения зрения на один или оба глаза, двоение в глазах, черные точки или пятна перед глазами», - уточнила Мария Бехер.

Кроме того, в предынсультном состоянии может произойти нарушение или потеря сознания.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при инсульте у человека может возникнуть состояние психоза – об этом подробнее рассказал врач-невролог Александр Кружалов.

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Мария Бехер
Мария Бехер
Здоровье
врач-невролог
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