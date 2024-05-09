Невролог Кружалов: при инсульте у человека могут возникнуть косоглазие и психоз

58 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/front-view-woman-dealing-with-anxiety_28694067.htm#fromView=search&page=1&position=17&uuid=000bb917-3e6c-4c5a-9e81-51df9743ee39
женщина держится за голову

Невролог Александр Кружалов: симптомы инсульта проявляются в зависимости от того, какая  зона мозга пострадала от нарушенного кровообращения.

Невролог Кружалов рассказала в интервью, что большая часть инсультов сопровождается симптомами, о которых обычно упоминают, говоря о клинической картине данной патологии. Обычно при этом поражается бассейн средней мозговой артерии.

Вот характерные симптомы таких инсультов:
  • Слабость.
  • Нарушение чувствительности в конечностях;
  • Асимметрия лица;
  • Нарушение речи, зрения;
  • Паралич одной из половин тела;
  • Дезориентация.
Кружалов добавил, что при инсульте у человека может возникнуть косоглазие – такой симптом говорит о более редкой разновидности инсульта.

«В более редких случаях происходит поражение базилярной артерии при которой к классическим симптомам могут добавиться: косоглазие, двоение в глазах, нарушение глотания, головокружение», - рассказал медик «Газете.Ru».

Когда поражается область передней мозговой артерии, наиболее выразительными симптомами становятся нарушения психики. В частности, при таком инсульте у человека может возникнуть психоз. Но также возможны признаки заторможенности, включая апатию, оцепенение.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии может указывать плохой запах изо рта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Кружалов
Александр Кружалов
Здоровье
невролог
Читать MedikForum.ru в
Невролог Кружалов: инсульт можно спутать с эпилепсией и другими заболеваниями
Невролог Гайфутдинов назвал необычные признаки инсульта
Невролог Зинчева: при инсульте возникает необычная для человека головная боль
Теги : симптомы инсульта, нетипичные симптомы, Александр Кружалов
Невролог Кружалов: при инсульте у человека могут возникнуть косоглазие и психоз
Врач Кашух: применение пищевой соды от изжоги увеличивает риски рака
Врач Серебренникова: весной обостряются язвенные и ревматологические заболевания