Невролог Кружалов: при инсульте у человека могут возникнуть косоглазие и психоз
Невролог Александр Кружалов: симптомы инсульта проявляются в зависимости от того, какая зона мозга пострадала от нарушенного кровообращения.
Невролог Кружалов рассказала в интервью, что большая часть инсультов сопровождается симптомами, о которых обычно упоминают, говоря о клинической картине данной патологии. Обычно при этом поражается бассейн средней мозговой артерии.
Вот характерные симптомы таких инсультов:
- Слабость.
- Нарушение чувствительности в конечностях;
- Асимметрия лица;
- Нарушение речи, зрения;
- Паралич одной из половин тела;
- Дезориентация.
«В более редких случаях происходит поражение базилярной артерии при которой к классическим симптомам могут добавиться: косоглазие, двоение в глазах, нарушение глотания, головокружение», - рассказал медик «Газете.Ru».
Когда поражается область передней мозговой артерии, наиболее выразительными симптомами становятся нарушения психики. В частности, при таком инсульте у человека может возникнуть психоз. Но также возможны признаки заторможенности, включая апатию, оцепенение.
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Александр Кружалов
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невролог
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