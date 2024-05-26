Врач Носков: уровень лейкоцитов может стать повышенным из-за рака

«Повышение количества лейкоцитов в крови называется лейкоцитозом. Самый частый случай, когда обращают внимание на лейкоциты, – это респираторные заболевания. бактериальные инфекции», - сообщил Носков « Газете.Ru ».

«Лимфолейкоз – злокачественное заболевание, при котором костный мозг вырабатывает большое количество незрелых, неспособных нормально функционировать лимфоцитов».

Врач Носков рассказал о повышенном уровне лейкоцитов как о признаке, который может указывать на ряд заболеваний.. Он отметил, что чаще всего его причиной оказываются инфекционные процессы.Медик добавил, что содержание лейкоцитов может повышаться при интоксикации или обострении ревматических нарушений, а также в случаях травм или ожогов, кровотечений. Еще одна возможная причина – это инфаркт.Помимо того, уровень лейкоцитов может стать повышенным из-за рака. Иван Носков назвал злокачественную причину такого изменения:Носков обратил внимание, что повышать уровень лейкоцитов может также воздействие высокой или низкой температуры, физическое или эмоциональное перенапряжение. Точную причину такого отклонения должен установить врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с психикой могут стать одним из первых заметных симптомов заболевания щитовидной железы.

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