Врач Носков: уровень лейкоцитов может стать повышенным из-за рака
Терапевт Иван Носков заявил, что повышенный уровень лейкоцитов в крови является маркером целого ряда патологических процессов, включая рак.
Врач Носков рассказал о повышенном уровне лейкоцитов как о признаке, который может указывать на ряд заболеваний.. Он отметил, что чаще всего его причиной оказываются инфекционные процессы.
«Повышение количества лейкоцитов в крови называется лейкоцитозом. Самый частый случай, когда обращают внимание на лейкоциты, – это респираторные заболевания. бактериальные инфекции», - сообщил Носков «Газете.Ru».
Медик добавил, что содержание лейкоцитов может повышаться при интоксикации или обострении ревматических нарушений, а также в случаях травм или ожогов, кровотечений. Еще одна возможная причина – это инфаркт.
Помимо того, уровень лейкоцитов может стать повышенным из-за рака. Иван Носков назвал злокачественную причину такого изменения:
«Лимфолейкоз – злокачественное заболевание, при котором костный мозг вырабатывает большое количество незрелых, неспособных нормально функционировать лимфоцитов».
Носков обратил внимание, что повышать уровень лейкоцитов может также воздействие высокой или низкой температуры, физическое или эмоциональное перенапряжение. Точную причину такого отклонения должен установить врач.
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Иван Носков
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