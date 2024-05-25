Врач Мокрышева: проблемы с психикой могут стать первым симптомом болезни щитовидки

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депрессия

Эндокринолог Наталья Мокрышева: иногда симптомы заболевания щитовидной железы бывает трудно отличить от психических проблем.

Эндокринолог Мокрышева рассказала, что может стать первым симптомом, указывающим на проблемы с щитовидной железой. Врач отметила, что болезнь щитовидки ассоциируется с негативными изменениями в производстве её гормонов: чаще всего речь идет о недостатке гормонов (гипотиреоз), но также возможно их избыточное выделение (гипертиреоз). Медик предупредила, что такие изменения в выработке гормонов щитовидной железы оказывают влияние на центральную нервную систему.

По словам Натальи Мокрышевой, проблемы с психикой могут стать первым симптомом болезни щитовидки: четыре из каждых десяти человек с гипотиреозом замечают усиление тревоги.

«Иногда бывает трудно отличить психиатрическое заболевание от симптомов гипотиреоза. У многих людей при гипотиреозе есть симптомы клинической депрессии, чувства грусти и раздражительности», - сообщила специалист aif.ru.

Кроме того, при нелеченом гипотиреозе происходит развитие зоба и характерного для него увеличения размеров щитовидной железы. Вдобавок при недостаточности щитовидной железы склонен повышаться уровень холестерина, что может вызвать сбои в работе сердца и сосудистой системы. У женщин с низким уровнем гормонов щитовидной железы нередко возникает бесплодие.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отеки и синяки могут быть сигналом о развитии опасных заболеваний.

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Наталья Мокрышева
Наталья Мокрышева
Здоровье
эндокринолог, Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России
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Теги : болезни щитовидной железы, психические расстройства, Наталья Мокрышева