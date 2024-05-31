Врач Сухорукова: при гастрите человек может не ощущать боли

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боль в животе

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова: гастрит может иметь безболевую форму.

Гастрит является заболеванием, при котором ткани желудка подвергаются воспалению. Обычно о гастрите вспоминают, ощущая боль в животе после употребления каких-то продуктов, но врач Сухорукова констатировала: при гастрите человек может не ощущать боли.

«Гастрит может не сопровождаться болями и не всегда приводит к язве», - отметила гастроэнтеролог в комментарии NEWS.ru.

Людмила Сухорукова добавила, что гастрит важно лечить и держать под контролем. Будучи запущенным, он способен стать фактором, провоцирующим опасные для жизни осложнения: в частности, это могут быть перитонит, внутренние кровотечения.

Дополнительно специалист посоветовала избегать употребления большого количества кислой, острой, горькой или чрезмерно горячей пищи и полностью исключить из рациона газированные напитки – это благоприятно скажется на состоянии слизистой оболочки желудка.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Людмила Сухорукова
Людмила Сухорукова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : гастрит, боль в животе, Людмила Сухорукова
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