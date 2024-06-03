Кардиолог Шехян: при патологии уменьшение выпиваемой воды не помогает справиться с отеком

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отек ног

Кардиолог Грант Шехян: некоторые патологии способствуют появлению отеков,  в этом случае уменьшение выпиваемой воды не помогает решить проблему.

Отеки конечностей летом – распространенное явление. Кардиолог Шехян предупредил, что отеки ног и рук могут возникать как внешний симптом заболеваний (в  частности, заболеваний сердечнососудистой системы).

«Опухшие конечности могут указывать на пороки, ишемию или гипертонию», - заявил Грант Шехян в комментарии NEWS.ru.

Врач добавил, что отеки также могут указывать на другие патологии. Например, на отклонения в работе венозной системы, имеющийся варикоз. Или на проблемы с почками, которые не справляются с выведением из организма воды. Нарушения обмена веществ, эндокринные заболевания (гипотериоз), ухудшение функций печени – все это тоже сопровождается отеками.

Шехян подчеркнул, что при имеющейся патологии уменьшение выпиваемой воды не помогает справиться с отеком. Людям, которые замечают у себя такие «упрямые» отеки, медик порекомендовал не заниматься самолечением, а вместо этого обращаться к врачу и выяснять, что именно стало их причиной.

«Проблемы с почками, печенью, венозной или эндокринной системами очень серьезные, и ограничение употребления воды не сможет помочь справиться с отеками. В этих случаях важно обратиться к специалисту, самолечение при таких заболеваниях недопустимо», - постулировал эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько серьезным бывает варикоз, и какими могут быть его последствия.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Грант Шехян
Грант Шехян
Здоровье
врач-кардиолог, доцент медфака Государственного университета просвещения
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Теги : причины отеков, опасные симптомы, Грант Шехян
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