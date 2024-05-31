Остеопат Животов: последствием варикоза могут быть геморрой и бесплодие

«Расширение вен из-за варикоза провоцирует ряд последствий: например, в ногах оно вызывает отеки, тяжесть при ходьбе. При расширении вен малого таза возможны обильные кровопотери во время менструации, осложнения беременности, в некоторых случаях — бесплодие. При расширении вен в прямой кишке — геморрой», - объяснил специалист « Газете.Ru ».

Обычно при слове «варикоз» все представляют себе неэстетичные венозные «узлы» на ногах. Остеопат Животов пояснил, что выпирающие на ногах вены являются лишь одним из проявлений варикозной болезни. Специалист уточнил, что варикоз характеризуется застоем крови в нижней части тела, из-за которого в венах повышается давление и происходит их расширение. Подобное расширение может затронуть любую вену в теле. Говоря об этом, Владимир Животов предупредил: последствием варикоза могут быть и геморрой, и бесплодие.Эксперт добавил, что человек с имеющимся варикозом может удалить себе «узлы» на ногах, однако после операции они могут появиться вновь. Это происходит из-за того что давление в венах и застой в нижней части тела, свойственные варикозной болезни, сохраняются.Усугубляют развитие варикоза опущение внутренних органов, эндокринные нарушения и дефициты питательных веществ, ослабляющие соединительную ткань организма. Для ослабления его симптомов остеопат посоветовал заниматься укреплением соединительной ткани (для чего правильнее всего будет обратиться к эндокринологу). Также Животов призвал укреплять мышцы ног, в том числе с помощью пеших прогулок и приседаний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при гастрите могут не ощущаться боли в животе

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.