Кардиолог Шехян назвал гречневую и пшенную каши полезными для сердечников

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гречка

Ученый-кардиолог Грант Шехян: пациентам кардиологических отделений часто дают гречневую кашу.

Кардиолог Шехян рассказал, какие каши могут быть полезными для людей с проблемами сердечно-сосудистого здоровья. Он отметил при этом, что в рационе сердечников могут присутствовать разные каши – при условии, что они  правильно приготовлены.

«Каши нередко приправляются сливочным маслом, зажаркой, жирным мясом, таким образом они превращаются в гораздо менее полезные», - поделился медик с «Лайфом».

Шехян подчеркнул, что каши, которые готовятся для сердечников, не должны содержать холестерин, а, значит, в них не следует класть сливочное масло.

«При употреблении правильно приготовленной каши из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. За счет этого бляшки уменьшаются в объеме, сосуды оздоровляются», - заявил эксперт.

Кардиолог назвал полезными для сердечников гречневую и пшенную каши: первая богата железом и другими полезными веществами, вторая – хорошо сбалансирована по белкам и углеводам. Также хороша овсянка: в ней содержится много полезной для развития микрофлоры кишечника и его хорошей работы клетчатки,  к тому же «очищающей» сосуды от излишков холестерина.

Дополнительно Шехян посоветовал сердечникам не добавлять в свои каши соль или же обходиться без варки – вместо этого крупы (например, ту же гречневую) можно запаривать на ночь кипятком или заливать кефиром.

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Грант Шехян
Грант Шехян
ЗОЖ
кардиолог, кандидат медицинских наук
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Теги : польза каш, болезни сердца, Грант Шехян
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