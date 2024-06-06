Стоматолог Лосев: как может измениться состояние языка при разных болезнях

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язык

Стоматолог Владимир Лосев: изменение цвета языка или толщины его налета происходит при разных заболеваниях.

Стоматолог Лосев констатировал, что состояние языка меняется при разных болезнях. В частности, здоровому языку присущ розово-красный оттенок. Его слишком бледный вид может сигнализировать о ряде патологий, включая анемию и диабет.

«Бледно-розовый язык может указывать на анемию, недостаток витаминов группы B, диабет, проблемы с щитовидной железой или обезвоживание», - уточнил медик в комментарии NEWS.ru.

Если язык становится почти белым или на нём появляется выраженный белый налет, можно заподозрить грибковую инфекцию: например кандидоз или молочницу. Развитие грибкового процесса, в свою очередь, может быть маркером внутренних проблем – высокого сахара в крови, инсулинорезистентности, диабета.

Также язык может стать слишком темным. Если его оттенок приближается к темно-коричневому цвету и вдобавок на языке появляется явный налет, этом может говорить о проблемах с ЖКТ – гастрите, язвенной болезни, панкреатите, печеночной или почечной недостаточности.

Когда состояние языка меняется в сторону концентрированной красноты, и он становится малиново-красным, этому часто способствует воспаление. Первопричиной такого воспалительного процесса может быть стоматит, глоссит, тот же кандидоз, скарлатина, дифтерия, синдром Кавасаки.

Фиолетовый цвет языка бывает обусловлен имеющимися заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а синеватый – заболеваниями почек.

Что можно узнать по налету на языке.
  • Налет белого, серого или желтого цвета на корне языка – возможны проблемы ЖКТ в виде гастрита, энтероколита, язвы желудка либо кишечника.
  • Налет явно желтый – так могут проявляться проблемы с желчным пузырем, печенью.
  • Налет толстый и белый – грибковая инфекция или интоксикация при ОРВИ.
  • Налет белый по бокам языка – вероятны болезни легких или почек.
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Владимир Лосев
Владимир Лосев
Здоровье
стоматолог-терапевт
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Теги : язык, признаки болезней, Владимир Лосев
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