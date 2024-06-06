Стоматолог Лосев: как может измениться состояние языка при разных болезнях

«Бледно-розовый язык может указывать на анемию, недостаток витаминов группы B, диабет, проблемы с щитовидной железой или обезвоживание», - уточнил медик в комментарии NEWS.ru

Налет белого, серого или желтого цвета на корне языка – возможны проблемы ЖКТ в виде гастрита, энтероколита, язвы желудка либо кишечника.

Налет явно желтый – так могут проявляться проблемы с желчным пузырем, печенью.

Налет толстый и белый – грибковая инфекция или интоксикация при ОРВИ.

Налет белый по бокам языка – вероятны болезни легких или почек.

Стоматолог Лосев констатировал, что состояние языка меняется при разных болезнях. В частности, здоровому языку присущ розово-красный оттенок. Его слишком бледный вид может сигнализировать о ряде патологий, включая анемию и диабет.Если язык становится почти белым или на нём появляется выраженный белый налет, можно заподозрить грибковую инфекцию: например кандидоз или молочницу. Развитие грибкового процесса, в свою очередь, может быть маркером внутренних проблем – высокого сахара в крови, инсулинорезистентности, диабета.Также язык может стать слишком темным. Если его оттенок приближается к темно-коричневому цвету и вдобавок на языке появляется явный налет, этом может говорить о проблемах с ЖКТ – гастрите, язвенной болезни, панкреатите, печеночной или почечной недостаточности.Когда состояние языка меняется в сторону концентрированной красноты, и он становится малиново-красным, этому часто способствует воспаление. Первопричиной такого воспалительного процесса может быть стоматит, глоссит, тот же кандидоз, скарлатина, дифтерия, синдром Кавасаки.Фиолетовый цвет языка бывает обусловлен имеющимися заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а синеватый – заболеваниями почек.Что можно узнать по налету на языке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется рак толстой кишки

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.