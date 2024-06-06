Стоматолог Лосев: как может измениться состояние языка при разных болезнях
Стоматолог Владимир Лосев: изменение цвета языка или толщины его налета происходит при разных заболеваниях.
Стоматолог Лосев констатировал, что состояние языка меняется при разных болезнях. В частности, здоровому языку присущ розово-красный оттенок. Его слишком бледный вид может сигнализировать о ряде патологий, включая анемию и диабет.
«Бледно-розовый язык может указывать на анемию, недостаток витаминов группы B, диабет, проблемы с щитовидной железой или обезвоживание», - уточнил медик в комментарии NEWS.ru.
Если язык становится почти белым или на нём появляется выраженный белый налет, можно заподозрить грибковую инфекцию: например кандидоз или молочницу. Развитие грибкового процесса, в свою очередь, может быть маркером внутренних проблем – высокого сахара в крови, инсулинорезистентности, диабета.
Также язык может стать слишком темным. Если его оттенок приближается к темно-коричневому цвету и вдобавок на языке появляется явный налет, этом может говорить о проблемах с ЖКТ – гастрите, язвенной болезни, панкреатите, печеночной или почечной недостаточности.
Когда состояние языка меняется в сторону концентрированной красноты, и он становится малиново-красным, этому часто способствует воспаление. Первопричиной такого воспалительного процесса может быть стоматит, глоссит, тот же кандидоз, скарлатина, дифтерия, синдром Кавасаки.
Фиолетовый цвет языка бывает обусловлен имеющимися заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а синеватый – заболеваниями почек.
Что можно узнать по налету на языке.
- Налет белого, серого или желтого цвета на корне языка – возможны проблемы ЖКТ в виде гастрита, энтероколита, язвы желудка либо кишечника.
- Налет явно желтый – так могут проявляться проблемы с желчным пузырем, печенью.
- Налет толстый и белый – грибковая инфекция или интоксикация при ОРВИ.
- Налет белый по бокам языка – вероятны болезни легких или почек.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Владимир Лосев
Здоровье
стоматолог-терапевт
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