Врачи Сережина и Борисовская: что могут означать низкие или высокие лейкоциты

«Любое изменение концентрации лейкоцитов в крови означает присутствие инфекций в организме», - заявила врач Сережина в комментарии «Тюменской области сегодня».

Тюменские врачи Вера Сережина и Елена Борисовская рассказали, что могут означать низкие или высокие лейкоциты. По словам Сережиной, понижение общего количества лейкоцитов указывает на вирусные инфекции, тогда как повышение их уровня свойственно бактериальным инфекциям.В свою очередь, Елена Борисовская отметила, что процесс повышения уровня лейкоцитов часто сопровождается внешними неблагополучными симптомами, характерными для воспалительных патологий. Если концентрация лейкоцитов в крови сохраняется высокой, а внешние признаки болезни отсутствуют, человеку необходимо выполнить иммунограмму, уточнила медик.Какие симптомы острого воспаления наблюдаются при повышении лейкоцитов: рост температуры тела, кашель, боль в горле и головная боль. Если инфекция поражает почки и мочевой пузырь, будет нарушено мочеиспускание, а при инфекции кишечника нарушится привычный стул.Снижение уровня лейкоцитов может говорить о заболеваниях, затрагивающих иммунную систему или костный мозг. Внешним признаком такого процесса становится общее недомогание, исчезновение прежней энергии и выносливости. Кроме того, может возникать беспричинное отсутствие аппетита и похудение, человек быстро утомляется, выглядит бледным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может провоцировать аллергические реакции организма на солнечный свет.

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