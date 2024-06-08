Врач Зайцева: аллергия на солнечный свет может возникать при системной красной волчанке

«Аллергия на солнечный свет — это широкое понятие, которым люди могут описывать несколько состояний с возникновением сыпи и зуда после воздействия ультрафиолетового излучения».

«Не только лекарства обладают таким эффектом, но и некоторые овощи и растения также могут способствовать повышению чувствительности к солнцу», - уточнила специалист.

Врач Зайцева отметила в интервью « Вечерней Москве »:В частности, нежелательную реакцию на солнце может спровоцировать полиморфный фотодерматоз, обычно активизирующийся весной и в начале лета. У человека с ним сыпь возникает в течение нескольких часов или даже двух дней после воздействия солнечных лучей.Кроме того, аллергия на солнечный свет может возникать при солнечной крапивнице или системной красной волчанке. Врач Зайцева уточнила, что в случае этого заболевания на лице появляется макулопапулезное высыпание по типу бабочки (краснота распространяется на щеки, скулы и спинку носа), а иногда проявляются и проблемы с кожей на открытых частях тела.Медик предупредила, что прием некоторых лекарств делает кожу более светочувствительной и склонной к негативным реакциям на солнце, то есть, к фотодерматиту. Например, таким эффектом обладают антибиотики, некоторые кардиопрепараты, антидепрессанты, мочегонные, снотворные средства.Врач подчеркнула: кожу летом нужно защищать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые мозоли на стопах летом могут быть признаком диабета

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