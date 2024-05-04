Врач Саламатина рассказала, о чем говорят низкие лейкоциты, терапевт Андреева назвала причины повышения белых кровяных телец

"Лейкоциты играют важную роль в организме, борясь с вирусами, микробами и аномальными клетками. Однако для установления диагноза при изменении их уровня требуются дополнительные данные, включая соотношение разных видов лейкоцитов: нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, лимфоцитов и моноцитов," - пояснила Саламатина.

"Повышенный уровень лейкоцитов, или лейкоцитоз, также может быть связан с различными заболеваниями и состояниями. Лейкоцитоз часто наблюдается при бактериальных инфекциях, таких как пневмония, сепсис, мочевые инфекции и другие", - говорит Андреева.

"Эмоциональный или физический стресс также может вызвать временное повышение уровня лейкоцитов".

"Высокий уровень лейкоцитов часто является неспецифичным признаком, и его интерпретация требует дополнительных исследований для определения его конкретной причины".

Эти мысли были подтверждены кардиологом, терапевтом и специалистом по функциональной диагностике из Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс», ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктором медицинских наук, профессором Людмилой Саламатиной.включая воспалительные процессы, аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системные васкулиты, болезнь Крона и неспецифический язвенный колит, а также заболевания эндокринной системы.может быть критическим при тяжелых бактериальных инфекциях (например, пневмонии или сепсисе), шоковых состояниях и онкологических заболеваниях, влияющих на костный мозг, так как именно там образуются лейкоциты. Важно отметить, что реакция крови на различные патологии настолько разнообразна, что при раке уровень лейкоцитов может как увеличиваться, так и снижаться,, о каких заболеваниях говорят повышенных лейкоциты.Лейкоциты активируются в ответ на воспаление, поэтому воспалительные заболевания, такие как аппендицит, ревматоидный артрит, язвенный колит и другие, могут приводить к повышенному уровню лейкоцитов.Повреждения тканей, включая травмы и ожоги, могут вызывать лейкоцитоз в ответ на воспаление и процессы заживления.Некоторые виды рака, особенно лейкемия (рак крови), лимфомы и рак костного мозга, могут привести к повышенному уровню лейкоцитов.При аллергических реакциях, таких как астма или аллергический ринит, может наблюдаться повышение уровня лейкоцитов.Лейкоциты также могут повышаться в результате воздействия на организм различных инфекционных агентов, таких как паразиты и грибы.Ранее МедикФорум писал о связи витамина К и тромбов.

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