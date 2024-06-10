Нутрициолог Тиханычева: недостаток белка – одна из причин повышенного чувства голода
Нутрициолог Жанна Тиханычева назвала причины, объясняющие аномальное чувство голода у взрослого человека.
В норме чувство голода должно «просыпаться», когда организм испытывает реальную нехватку пищи, которая обеспечивает его энергией. Нутрициолог Тиханычева рассказала, что нарушает механизмы формирования аппетита и голода, побуждая человека искать еду спустя короткое время после приема пищи.
Специалист констатировала, что чаще всего проблему повышенного чувства голода провоцируют следующие факторы.
Нехватка качественного белка. По словам Жанны Тиханычевой, недостаток белка – одна из типичных причин повышенного чувства голода.
В целом несбалансированный рацион тоже может объяснять постоянное желание чем-то перекусывать.
«Если рацион питания не содержит достаточного количества белков, жиров и сложных углеводов, то организм, чувствуя нехватку, посылает сигналы голода, чтобы восполнить их», - отметила эксперт в комментарии Aif.ru.
Недосып. Систематический недосып не только провоцирует появление повышенного чувства голода, но и способствует интенсивному жироотложению. Это связано с тем, как меняется гормональный баланс в организме: при недосыпе повышается выработка гормона грелина, ответственного за аппетит, и снижается концентрация гормона лептина, ответственного за ощущение сытости.
Эмоциональное напряжение. Стресс, тревога, переживания, волнение – в их случае нарушаются специфические химические процессы в организме, из-за чего не только обостряется чувство голода, но и сильнее ощущается тяга к сладкому.
Заболевания. Специалист посоветовала людям, замечающим у себя повышенный голод, обращаться к врачу – подобным образом могут проявляться различные патологии.
«Диабет второго типа, гипогликемия (низкий уровень сахара в крови), гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) или синдром раздраженного кишечника – все они могут быть причинами ощущения постоянного чувства голода», - предупредила Тиханычева.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему возникает пристрастие к сладкой, соленой или жирной еде.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Жанна Тиханычева
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