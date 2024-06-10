Нутрициолог Тиханычева: недостаток белка – одна из причин повышенного чувства голода

«Если рацион питания не содержит достаточного количества белков, жиров и сложных углеводов, то организм, чувствуя нехватку, посылает сигналы голода, чтобы восполнить их», - отметила эксперт в комментарии Aif.ru

«Диабет второго типа, гипогликемия (низкий уровень сахара в крови), гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) или синдром раздраженного кишечника – все они могут быть причинами ощущения постоянного чувства голода», - предупредила Тиханычева.

В норме чувство голода должно «просыпаться», когда организм испытывает реальную нехватку пищи, которая обеспечивает его энергией. Нутрициолог Тиханычева рассказала, что нарушает механизмы формирования аппетита и голода, побуждая человека искать еду спустя короткое время после приема пищи.Специалист констатировала, что чаще всего проблему повышенного чувства голода провоцируют следующие факторы.По словам Жанны Тиханычевой, недостаток белка – одна из типичных причин повышенного чувства голода.В целом несбалансированный рацион тоже может объяснять постоянное желание чем-то перекусывать.Систематический недосып не только провоцирует появление повышенного чувства голода, но и способствует интенсивному жироотложению. Это связано с тем, как меняется гормональный баланс в организме: при недосыпе повышается выработка гормона грелина, ответственного за аппетит, и снижается концентрация гормона лептина, ответственного за ощущение сытости.Стресс, тревога, переживания, волнение – в их случае нарушаются специфические химические процессы в организме, из-за чего не только обостряется чувство голода, но и сильнее ощущается тяга к сладкому.Специалист посоветовала людям, замечающим у себя повышенный голод, обращаться к врачу – подобным образом могут проявляться различные патологии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему возникает пристрастие к сладкой, соленой или жирной еде.

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