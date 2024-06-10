Невролог Уэбб: виагра может быть полезной для защиты мозга от деменции

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пожилой мужчина

Невролог Аластер Уэбб: виагра может содействовать активному кровоснабжению головного мозга – это обеспечивает профилактику деменции.

Виагра известна как средство лечения эректильной дисфункции, но также она может оказаться препаратом для защиты мозга от деменции – невролог Аластер Уэбб заявил об этом в публикации издания  Daily Mail. Врач рассказал, что данный эффект «синих таблеток»  был выявлен во время работы с пациентами, которые страдали умственной отсталостью вследствие перенесенного инсульта.

Специалист уточнил, что деменция (приобретенное слабоумие) может возникать по ряду причин. Одна из самых распространенных разновидностей – сосудистая деменция – развивается в связи с нарушением кровообращения головного мозга. Виагра помогает решить проблему плохо поступления кровотока к мозгу.

«В ходе исследования выяснилось, что действующее вещество виагры силденафил увеличивает приток крови к крупным и мелким сосудам головного мозга и повышает скорость их реагирования», - констатировал невролог Уэбб.

По мнению специалиста, у виагры есть все шансы стать признанным средством профилактики деменции. Но также эксперт указал на необходимость более масштабных испытаний.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проводившиеся исследования демонстрировали способность виагры предотвращать развитие тромбов у пациентов, прошедших через стентирование сердца.

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Теги : виагра, деменция, Аластер Уэбб
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