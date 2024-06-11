Кардиолог Копылов: при приеме Омега-3 могут возникать сбои в работе сердца

«Как сообщают авторы научной работы, при регулярном приеме таких средств растет угроза опасных сбоев сердечного ритма (фибрилляции предсердий) и инсультов».

«Исследования показали, что на фоне приема Омега-3 идет рост нарушений сердечного ритма, мерцательной аритмии».

«Сегодня нет четких маркеров, которые показали бы, что тому или иному человеку, еще не имеющему заболеваний, прием Омега-3 точно пойдет на пользу», - подчеркнул кардиолог.

О том, что Омега-3 очень полезны, знают многие. Эти полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав рыбьего жира, часто рекомендуются для улучшения состояния кожи и работы мозга, укрепления иммунитета или для снижения уровня холестерина. Их называют эффективным средством профилактики сердечно-сосудистых проблем, инфарктов и инсультов. Люди покупают и принимают добавки с ними в надежде упрочнить свое здоровье.Но недавно опубликованные результаты крупного научного исследования говорят о том, что профилактический прием таких добавок у здоровых людей чреват опасными последствиями. В частности при приеме Омега-3 могут возникать сбои в работе сердца, об этом сообщила «Комсомольская правда».Кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов рассказал изданию, что исследования эффектов Омега-3 ведутся учеными давно. Накопленные на сегодня данные свидетельствуют, что Омега-3 способны как снижать сердечно-сосудистые риски, так и вызывать сбои в работе сердца. По словам профессора Копылова, положительный эффект их приема фиксировался у больных людей, пациентов-сердечников. В их случае сокращался риск возможных осложнений, включая инсульт и сердечный приступ.Говоря о том, что при приеме Омега-3 также могут возникать сбои в работе сердца, кардиолог Копылов уточнил:Врач констатировал, что исследователи пытаются понять, как использовать жирные кислоты, чтобы с их употребление был связан только положительный для сердца эффект. Кроме того, Копылов отметил, что польза их профилактического приема у здоровых людей не доказана.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям нельзя есть творог , об этом рассказала доктор медицинских наук Светлана Каневская.

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