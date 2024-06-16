Врач Лазуренко: фитостеролы из гречки снижают уровень ЛПНП, нутрициолог Строков назвал 6 круп со схожими свойствами

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Врач Лазуренко: фитостеролы из гречки снижают уровень ЛПНП, нутрициолог Строков назвал 6 круп со схожими свойствами


Фитостеролы, вещества, конкурирующие с холестерином за всасывание в кишечнике и способствующие снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови, содержатся в гречневой крупе, сообщила российский врач-диетолог Наталья Лазуренко.


Как сообщает портал Passion.Ru, специалист отметила, что гречка не содержит глютен, поэтому она подходит для людей с его непереносимостью (целиакией). Однако, из-за присутствия сложных углеводов и клетчатки, гречка может вызвать неприятные ощущения в животе, такие как метеоризм, урчание и тяжесть.

«Для уменьшения дискомфорта от употребления гречки рекомендуется замачивать крупу перед приготовлением», — посоветовала Лазуренко.

Она также подчеркнула, что гречневая крупа богата витаминами группы B и фитостеролами, которые помогают снизить уровень холестерина.

"Если вы не любите гречку, о существуют крупы с похожими свойствами", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

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  • Богата белком, содержит все девять незаменимых аминокислот.
  • Высокое содержание клетчатки и минералов, таких как магний и железо.
  • Не содержит глютен.

Амарант

  • Высокое содержание белка и лизина, важной аминокислоты.
  • Богат железом, магнием и фосфором.
  • Безглютеновая крупа с антиоксидантными свойствами.

Чечевица

  • Высокое содержание белка и клетчатки.
  • Содержит витамины группы B, железо и магний.
  • Помогает в регуляции уровня сахара в крови.

Коричневый рис

  • Высокое содержание клетчатки.
  • Содержит витамины группы B, селен и магний.
  • Помогает в регулировании уровня холестерина.

Ячмень

  • Высокое содержание клетчатки, особенно бета-глюкана, который помогает снизить уровень холестерина.
  • Богат витаминами группы B и минералами, такими как селен и магний.

"Эти крупы, как и гречка, предлагают высокую питательную ценность, способствуют поддержанию нормального уровня холестерина и поддерживают общее здоровье благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и минералов", - утверждает врач-нутрициолог.


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