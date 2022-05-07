Что будет с организмом, если есть гречку каждый день?

«В гречке содержится более 50 полезных веществ и огромное количество белка. Её даже к мясу прировнять можно. Здесь же много аминокислот: лизин и триптофан, которые очень важны для синтеза собственных белков», — отмечает эксперт.

Гречка — одна из самых популярных и любимых круп в нашей стране. И это неспроста. Ведь она еще и полезна. Не даром ее иногда называют «царицей круп». А все дело в том, что гречка содержит большое число полезных нутриентов.Кроме того, гречневая крупа богата железом. В 100 г гречки содержится 37% суточной нормы железа, такой показатель позволит привести в порядок гемоглобин.Помимо железа, гречка также является источником калия, который необходим для здоровья сосудов и нормализации давления.А еще гречка — это источник особенно ценной клетчатки, она нужна для поддержания здоровой микробиоты кишечника. А это значит — хороший иммунитет.Ежедневное (или хотя бы несколько раз в неделю) потребление гречки является прекрасной профилактикой онкологических патологий. Также присутствие гречки в меню на постоянной основе помогает сбросить лишний вес.