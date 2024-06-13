Диетолог Гинзбург: правильные жиры помогают справляться с тревожностью

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хорошее настроение

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал богатые жиром орехи среди продуктов, обеспечивающих хорошее настроение и спокойствие.

Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах питания, употребление которых способствует улучшению   эмоционального состояния – позитивному настрою, спокойствию, умиротворению. По словам эксперта, эффективнее всего «эффект хорошего настроения» создают  сладости.

«Любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека. Благодаря лакомствам человек получает три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль»,- объяснил Михаил Гинзбург «Вечерней Москве».

Специалист добавил, что бороться с унынием и плохим настроением хорошо помогают ягоды. В их составе содержится много нутриентов веществ, обладающих противовоспалительным действием и улучшающих  состояние кровеносных сосудов. Здоровье сосудов мозга и его защищенность от воспаления имеют большое значение для эмоционального состояния человека. По этой причине ягоды можно считать «натуральным лекарством» от хандры и подавленности.

Кроме того, противовоспалительные вещества – флавоноиды – содержат сухофрукты. Их поедание тоже способствует хорошему настроению.

Тем, кто часто испытывает тревогу, Гинзбург посоветовал употреблять орехи – этот продукт богат правильными жирами (омега-3), помогающими справляться с тревожностью.

Также медик обратил внимание на пряности и какао. Их активные вещества активизируют в организме выработку дофамина – гормона, ответственного за появление положительных эмоций.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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