Врач Парецкая: как отличить при отеках ног норму от патологии
Врач Елена Парецкая: отеки ног могут быть нормальным явлением, но также способны указывать на патологии.
Врач Парецкая констатировала, что чаще всего отеки возникают вследствие нарушения обменных процессов в организме, при которых образуется задержка жидкости как внутри клеток, так и во внеклеточном пространстве. Как правило, этому способствует большое количество употребляемой жидкости, которую организм не успевает своевременно вывести, или же её недостаток, заставляющий тело удерживать жидкость в тканях.
«Самая частая причина развития отечности — это неумеренное потребление соли, в силу чего возникает жажда и повышенное потребление жидкости, которая временно задерживается телом, что приводит к напряжению почек по выведению избытка ионов и жидкости», - приводит пояснение специалиста «Доктор Питер».
Парецкая добавила, что в ряде случаев отеки ног (и других участков тела) появляются как результат физиологических процессов, происходящих с телом на протяжении дня.
Что может стать причиной подобных отеков:
- Длительное стояние на ногах или интенсивный бег;
- Пребывание на жаре (особенно длительное);
- Долгое нахождение в статичной позе;
- Переноска тяжестей;
- Нахождение в душном и жарком месте;
- Гормональные колебания (прежде всего, у женщин).
Также врач рассказала о других особенностях, позволяющих отличить при отеках ног, рук, лица норму от патологии.
«Если отеки появляются часто и без видимых причин, это говорит о нарушениях в организме. Это может быть заболевание сердца, почек, вен, щитовидной железы и других органов. В этом случае важно как можно скорее сходить на консультацию к врачу».
В свою очередь, фитнес-тренер Иванна Идуш предупредила, что отечность тела может быть следствием густой, «вялой» лимфы – обычно она наблюдается у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, игнорирующих спорт и упражнения.
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Елена Парецкая
Здоровье
аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог
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