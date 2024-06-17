Врач Парецкая: как отличить при отеках ног норму от патологии

«Самая частая причина развития отечности — это неумеренное потребление соли, в силу чего возникает жажда и повышенное потребление жидкости, которая временно задерживается телом, что приводит к напряжению почек по выведению избытка ионов и жидкости», - приводит пояснение специалиста « Доктор Питер ».

Длительное стояние на ногах или интенсивный бег;

Пребывание на жаре (особенно длительное);

Долгое нахождение в статичной позе;

Переноска тяжестей;

Нахождение в душном и жарком месте;

Гормональные колебания (прежде всего, у женщин).

«Если отеки появляются часто и без видимых причин, это говорит о нарушениях в организме. Это может быть заболевание сердца, почек, вен, щитовидной железы и других органов. В этом случае важно как можно скорее сходить на консультацию к врачу».

Врач Парецкая констатировала, что чаще всего отеки возникают вследствие нарушения обменных процессов в организме, при которых образуется задержка жидкости как внутри клеток, так и во внеклеточном пространстве. Как правило, этому способствует большое количество употребляемой жидкости, которую организм не успевает своевременно вывести, или же её недостаток, заставляющий тело удерживать жидкость в тканях.Парецкая добавила, что в ряде случаев отеки ног (и других участков тела) появляются как результат физиологических процессов, происходящих с телом на протяжении дня.Что может стать причиной подобных отеков:Специалист отметила, что организм со здоровыми почками даже при отечности работает достаточно активно, так что отеки бывают заметны не слишком сильно. Чем хуже работают почки, тем более выраженными оказываются отеки.Также врач рассказала о других особенностях, позволяющих отличить при отеках ног, рук, лица норму от патологии.В свою очередь, фитнес-тренер Иванна Идуш предупредила, что отечность тела может быть следствием густой, «вялой» лимфы – обычно она наблюдается у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, игнорирующих спорт и упражнения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что острая тяга к сладкому может быть сигналом грибкового поражения кишечника

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