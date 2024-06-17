Врач Харченко: тяга к сладкому может вызываться кандидозом кишечника

«Тяга к сладкому – признак любого нарушения микробиоты кишечника, особенно при грибковом дисбиозе. Патогенная микрофона, грибы питаются простыми углеводами. Они с помощью нейромедиаторов посылают сигнал в мозг: «Хотим сладкого». Пораженная грибками микробиота влияет на наши вкусовые пристрастия».

«Вначале кандидоз кишечника протекает без видимых симптомов. Из-за неприятных ощущений в животе и вздутия человека может отказываться от еды. Кроме этого, иногда замечает, что привычная пища изменила вкус».

По словам врача Харченко, при кандидозе кишечника ЖКТ начинают заполнять активно размножаемые грибки. Медик подчеркнула, что кандидоз кишечника способен вызывать обостренную тягу ко всему сладкому – такое желание объясняется способностью грибов влиять на мозг с помощью выделяемых специфических веществ. Наталья Харченко рассказала об этом « Газете.Ru »:Медик подчеркнула, что тяга к сладкому бывает маркером других проблем, например, часто обостряется при напряжении и стрессе. В случае грибкового поражения наблюдается не только она. Врач посоветовала обращать внимание на другие изменения в состоянии организма, которые могут вызываться кандидозом кишечника.Наталья Харченко добавила, что из-за грибков на слизистой рта возникает беловатая слизь с кислым привкусом. Когда же кандидоз начинает прогрессировать, человек может жаловаться на боли в животе, диарею, у него повышается температура, возникают проявления интоксикации (слабость, потливость, головные и суставные боли, лихорадка, нарушения сна). Женщины при кандидозе кишечника нередко начинают страдать от молочницы.Гастроэнтеролог предупредила, что данную патологию нужно обязательно лечить, в противном случае по организму распространится инфекция.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чаще всего вызывает ночные пробуждения с учащенным сердцебиением.

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