Дерматолог Майгурова: ранняя седина может появиться из-за стресса

«Потерю цвета волос могут вызывать стресс, нарушения обмена веществ, гормональные сбои и дефициты каких-либо веществ», - перечислила Виолетта Майгурова в интервью « Ленте.ру ».

«Если седина вызвана стрессом, стабилизация психоэмоционального состояния приводит к тому, что цвет волос частично или полностью возвращается».

Дерматолог Майгурова рассказала, почему может появляться ранняя седина. По словам специалистки, подверженность такому поседению волос может объясняться генетикой. Но также возникновению преждевременной седины могут способствовать внешние факторы: например, ранняя седина может появиться из-за стресса или нехватки в организме определенных витаминов.Медик констатировала, что поседение, обусловленное стрессовым фактором, является обратимым.В некоторых случаях восстановить цвет волос позволяет прием поливитаминных комплексов с медью, цинком, витаминами группы В. Майгурова уточнила, что этот метод работает при дефиците данных веществ в организме, и такой недостаток должен определяться посредством анализов и лабораторных проверок.Дерматолог добавила, что сегодня можно приобрести и средства наружного применения, способствующие образованию меланоцита, ответственного за выработку пигмента, окрашивающего волосы. Такие средства помогают только людям, у которых седина начала появляться лишь совсем недавно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что здоровье человека может пострадать как из-за избыточного, так и недостаточного употребления жира

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