Врач Павлова: на здоровье плохо влияет и избыток, и недостаток жиров

«Большое количество пищи, насыщенной жирами, разрушает резидентные кишечные бактерии. В результате формируется нездоровый микробиом, способствующий проникновению бактерий через слизистую оболочку в кровь», - предупредила врач в своем телеграм-канале.

«На человека плохо влияет как избыток, так и недостаток жиров».

Врач Павлова рассказала о новом исследовании, подтвердившем вред насыщенных жиров, употребляемых в большом количестве, для кишечника. Избыток в рационе продуктов, богатых таким жиром, специфическим образом влияет на кишечные бактерии, способствуя негативным изменениям в составе микрофлоры кишечника.По словам Павловой, испытания на животных показали, что переизбыток насыщенных жиров негативно отражается как на пищеварительной системе, так и на работе мозга (что неудивительно, учитывая существующую в организме связь между состоянием кишечника и ЦНС). Подобное питание, как оказалось, стимулирует выработку веществ, связанных со стрессом и тревогой.В то же время, уточнила врач Павлова: на здоровье плохо влияет и недостаток жиров. Такие витамины, как A, D, E и K усваиваются организмом только при употреблении жира, а их дефицит грозит патологиями жизненно важных органов, развитием болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, депрессии и прочих расстройств, затрагивающих когнитивную (мыслительную) функцию. Помимо этого, жир способствует высокой устойчивости иммунитета к влиянию вредных внешних факторов и необходим для полноценной работы легких.Специалист назвала наиболее полезными ненасыщенные жиры, содержащиеся в таких продуктах как рыба, оливковое масло, орехи и семена. Что касается насыщенных жиров, их употребление должно быть исключительно умеренным, но полностью отказываться от такой еды не следует. Недостаток насыщенных жирных кислот в белых кровяных клетках снижает их способность распознавать и уничтожать вирусы, бактерии и грибки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно отказываться от углеводов с целью похудения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.