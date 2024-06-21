Врач Павлова: на здоровье плохо влияет и избыток, и недостаток жиров

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полезные жиры

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: употреблять жир в правильном количестве важно для физического и психического здоровья.

Врач Павлова рассказала о новом исследовании, подтвердившем вред насыщенных жиров, употребляемых в большом количестве, для кишечника. Избыток в рационе продуктов, богатых таким жиром, специфическим образом влияет на кишечные бактерии, способствуя негативным изменениям в составе микрофлоры кишечника.

«Большое количество пищи, насыщенной жирами, разрушает резидентные кишечные бактерии. В результате формируется нездоровый микробиом, способствующий проникновению бактерий через слизистую оболочку в кровь», - предупредила врач в своем телеграм-канале.

По словам Павловой, испытания на животных показали, что переизбыток насыщенных жиров негативно отражается как на пищеварительной системе, так и на работе мозга (что неудивительно, учитывая существующую в организме связь между состоянием кишечника и ЦНС). Подобное питание, как оказалось, стимулирует выработку веществ, связанных со стрессом и тревогой.

В то же время, уточнила врач Павлова: на здоровье плохо влияет и недостаток жиров. Такие витамины, как A, D, E и K усваиваются организмом только при употреблении жира, а их дефицит грозит патологиями жизненно важных органов, развитием болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, депрессии и прочих расстройств, затрагивающих когнитивную (мыслительную) функцию.  Помимо этого, жир способствует высокой устойчивости иммунитета к влиянию вредных внешних факторов и необходим для полноценной работы легких.

«На человека плохо влияет как избыток, так и недостаток жиров».

Специалист назвала наиболее полезными ненасыщенные жиры, содержащиеся в таких продуктах как рыба, оливковое масло, орехи и семена. Что касается насыщенных жиров, их употребление должно быть исключительно умеренным, но полностью отказываться от такой еды не следует. Недостаток насыщенных жирных кислот в белых кровяных клетках снижает их способность распознавать и уничтожать вирусы, бактерии и грибки.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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Теги : польза жира, опасность для здоровья, Зухра Павлова
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