Врач Звонков: тепловой удар может стать причиной смерти

«Есть определенная температурная точка, после которой в организме перестают вырабатываться ферменты. А при температуре выше 40 градусов начинают разрушаться белки. Далее начинает развиваться тромбоз, человек теряет сознание, впадает в кому. Тепловой удар — практически верная смерть, если вовремя не помочь», - рассказал Звонков «АиФ».

Переместить в более прохладное место, тень;

Охладить, полив водой (но не ледяной);

В первую очередь и обильнее всего нужно облить голову и торс, затем руки и ноги;

Вызвать скорую помощь.

Одна из опасностей, которым люди подвергаются в жаркую погоду, – это перегрев, способствующий возникновению теплового удара. Заполучить такой тепловой удар можно, долго находясь на солнце или находясь в плохо проветриваемом помещении, нагревающемся на солнце, или в другой жаркой и разогретой обстановке с недостаточным притоком свежего воздуха (например, в бане).Врач Звонков предупредил, что тепловой удар может стать причиной смерти – такой риск возникает, если тело нагревается до критической температуры. В этом состоянии происходит сгущение крови, которая «сваривается» и слипается в сгустки.Возникает слабость, дурнота, обморочное состояние, дезориентация, бледность, спутанность сознания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при тепловом ударе нужно поместить ноги выше уровня головы , этим и другими советами поделился доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

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