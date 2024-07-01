Врач Звонков: тепловой удар может стать причиной смерти

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тепловой удар

Врач-реаниматолог Андрей Звонков: без оказания своевременной помощи тепловой удар может стать причиной смерти.

Одна из опасностей, которым люди подвергаются в жаркую погоду, – это перегрев, способствующий возникновению теплового удара. Заполучить такой тепловой удар можно, долго находясь на солнце или находясь в плохо проветриваемом помещении, нагревающемся на солнце, или в другой жаркой и разогретой обстановке с недостаточным притоком свежего воздуха (например, в бане).

Врач Звонков предупредил, что тепловой удар может стать причиной смерти – такой риск возникает, если тело нагревается до критической температуры. В этом состоянии происходит сгущение крови, которая «сваривается» и слипается в сгустки.

«Есть определенная температурная точка, после которой в организме перестают вырабатываться ферменты. А при температуре выше 40 градусов начинают разрушаться белки. Далее начинает развиваться тромбоз, человек теряет сознание, впадает в кому. Тепловой удар — практически верная смерть, если вовремя не помочь», - рассказал Звонков «АиФ».

Как понять, что возник тепловой удар. Возникает слабость, дурнота, обморочное состояние, дезориентация, бледность, спутанность сознания.

Как помочь человеку при тепловом ударе?
  • Переместить в более прохладное место, тень;
  • Охладить, полив водой (но не ледяной);
  • В первую очередь и обильнее всего нужно облить голову и торс, затем руки и ноги;
  • Вызвать скорую помощь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при тепловом ударе нужно поместить ноги выше уровня головы, этим и другими советами поделился доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Звонков
Андрей Звонков
Здоровье
врач-реаниматолог, терапевт
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