Доктор Умрюхин: при тепловом ударе нужно поместить ноги выше уровня головы

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плохое самочувствие

Доктор медицинских наук Алексей Умрюхин дал советы о том, как помочь своему организму при тепловом ударе.

Доктор медицинских наук Алексей Умрюхин сообщил, что при тепловом ударе, возникающем из-за перегрева тела, нужно поместить ноги выше уровня головы.

«В случае получения теплового удара в жаркую погоду важно сесть или лечь в тень и постараться положить ноги выше уровня головы, чтобы привести артериальное давление в норму», - сказал врач kp.ru.

Умрюхин добавил, что когда давление нормализуется, следует охладить организм и восстановить баланс жидкости – облиться и выпить воды.
  • Симптомы теплового удара:
  • Слабость;
  • Тошнота;
  • Ощущение липкой кожи;
  • Потемнение или «мушки» в глазах;
  • Нарушение баланса тела, координации движений;
  • Покраснения на коже.
Алексей Умрюхин добавил, что тепловому удару подвержены пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями, находящиеся в стрессе.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гериатр Надежда Рунихина назвала нужное количество воды для пожилых людей в жару.

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Алексей Умрюхин
Алексей Умрюхин
Здоровье
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета
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Теги : тепловой удар, первая помощь, Алексей Умрюхин