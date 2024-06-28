Доктор Умрюхин: при тепловом ударе нужно поместить ноги выше уровня головы
Доктор медицинских наук Алексей Умрюхин дал советы о том, как помочь своему организму при тепловом ударе.
Доктор медицинских наук Алексей Умрюхин сообщил, что при тепловом ударе, возникающем из-за перегрева тела, нужно поместить ноги выше уровня головы.
«В случае получения теплового удара в жаркую погоду важно сесть или лечь в тень и постараться положить ноги выше уровня головы, чтобы привести артериальное давление в норму», - сказал врач kp.ru.
Умрюхин добавил, что когда давление нормализуется, следует охладить организм и восстановить баланс жидкости – облиться и выпить воды.
- Симптомы теплового удара:
- Слабость;
- Тошнота;
- Ощущение липкой кожи;
- Потемнение или «мушки» в глазах;
- Нарушение баланса тела, координации движений;
- Покраснения на коже.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гериатр Надежда Рунихина назвала нужное количество воды для пожилых людей в жару.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Алексей Умрюхин
Здоровье
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета
Оставить комментарий