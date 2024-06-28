Доктор Умрюхин: при тепловом ударе нужно поместить ноги выше уровня головы

«В случае получения теплового удара в жаркую погоду важно сесть или лечь в тень и постараться положить ноги выше уровня головы, чтобы привести артериальное давление в норму», - сказал врач kp.ru

Симптомы теплового удара:

Слабость;

Тошнота;

Ощущение липкой кожи;

Потемнение или «мушки» в глазах;

Нарушение баланса тела, координации движений;

Покраснения на коже.

Доктор медицинских наук Алексей Умрюхин сообщил, что при тепловом ударе, возникающем из-за перегрева тела, нужно поместить ноги выше уровня головы.Умрюхин добавил, что когда давление нормализуется, следует охладить организм и восстановить баланс жидкости – облиться и выпить воды.Алексей Умрюхин добавил, что тепловому удару подвержены пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями, находящиеся в стрессе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гериатр Надежда Рунихина назвала нужное количество воды для пожилых людей в жару.

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