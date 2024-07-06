Врач Павлова объяснила, почему нельзя есть сосиски и колбасу, диетолог Пономарева рассказал о содержании нитратов и консервантов в колбасе

Основные виды вреда от переработанного мяса

"Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина в переработанном мясе способствует развитию атеросклероза, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Эти химические вещества, часто добавляемые для сохранения цвета и предотвращения роста бактерий, могут превращаться в нитрозамины, которые являются сильными канцерогенами".

"Чтобы уменьшить риски для здоровья, связанные с потреблением переработанного мяса, рекомендуется ограничить его количество в рационе. Вместо этого предпочтение следует отдавать свежему, нежирному мясу, птице, рыбе, а также разнообразить питание растительными белками, такими как бобовые, орехи и семена. Включение большого количества овощей, фруктов, цельных зерен и других здоровых продуктов поможет поддерживать общее здоровье и снизить риск хронических заболеваний", - говорит врач.

Об этом пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на специалистов Эдинбургского университета и Университета Северной Каролины.Обработанное, переработанное, ультраобработанное мясо - это мясо, которое прошло дополнительную обработку для улучшения вкуса, консистенции и сроков хранения. Речь идет о соленом, копченом и консервированном мясе животных и птиц, в том числе о сосисках, беконе, солонине.Врач Павлова отметила, что правильно приготовленное мясо, говядина, свинина, очень полезны, если их варить, запекать, тушить и готовить на пару 1-2 раза в неделю.Переработанное мясо, к которому относятся такие продукты, как бекон, колбаса, сосиски, ветчина, консервы и мясные деликатесы, представляет собой мясо, которое было модифицировано путем соления, копчения, ферментации, добавления консервантов или других процессов, улучшающих вкус или срок хранения. Несмотря на популярность и удобство этих продуктов, они связаны с рядом серьезных рисков для здоровья.Соль, используемая в переработанном мясе, может приводить к гипертонии (повышенному кровяному давлению), что также увеличивает риск сердечных заболеваний.Переработанное мясо часто содержит высокие уровни натрия для улучшения вкуса и увеличения срока хранения. Избыточное потребление натрия связано с гипертонией и увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.Некоторые консерванты, такие как бензоаты и сульфиты, могут вызывать аллергические реакции и другие побочные эффекты у чувствительных людей.Регулярное потребление переработанного мяса связано с увеличением риска развития диабета 2 типа из-за его высокого содержания насыщенных жиров, натрия и химических добавок.Ранее МедикФорум писал о признаках клещевого энцефалита.

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