74.ru: консервированный горошек может нанести вред организму, врач Котельницкий рассказал как минимизировать риск

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74.ru: консервированный горошек может нанести вред организму, врач Котельницкий рассказал как минимизировать риск


Исследования показывают, что даже такой питательный продукт, как консервированный горох, не стоит употреблять более 3-4 столовых ложек в день. Избыточное потребление может вызвать газообразование и привести к нарушению работы печени.


С помидорами нужно быть осторожными: они способны вызвать приступ подагры, обострить гастроэнтерологические заболевания и спровоцировать негативные реакции при наличии язв и гастрита.

Картофель, популярный среди россиян, содержит соланин и крахмал, которые могут негативно влиять на массу тела и нервную систему.

Свекла, капуста и баклажаны выделяются диетологами из-за своей высокой кислотности. Эти овощи могут ухудшить состояние кишечника, щитовидной железы и поджелудочной железы.

Однако это не означает, что нужно избегать употребления овощей. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и следовать рекомендациям лечащего врача при включении в рацион определенных продуктов. Об этом сообщает портал 74.ru.

"Некоторые консервированные продукты могут быть полезными, если выбрать их с умом. Чтобы максимизировать пользу от консервированных продуктов, выбирайте варианты без добавления сахара, соли или консервантов. Обязательно читайте этикетки, чтобы убедиться, что в продукте нет ненужных добавок", - говорит врач-нутрициолог Никита Котельницкий специально для МедикФорум.

Котельницкий назвал ряд продуктов, которые можно употреблять в консервированный виде.

Консервированная рыба

Тунец, лосось и сардины являются отличным источником омега-3 жирных кислот, белка и других полезных питательных веществ.

"Консервированная рыба может быть хорошим вариантом для тех, кто не может часто покупать свежую рыбу".


Консервированные фрукты

Если они консервированы в собственном соку без добавления сахара, такие фрукты, как персики, ананасы и мандарины, могут быть хорошим источником витаминов и минералов.

Консервированные овощи

Продукты, такие как шпинат, зеленый горошек и кукуруза, сохраняют большую часть своих питательных свойств после консервирования.

"Важно выбирать те, которые консервированы без добавления соли или с низким ее содержанием".

Консервированные томаты

Они богаты ликопином, мощным антиоксидантом, который сохраняется даже после консервирования. Ликопин может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.


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