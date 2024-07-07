74.ru: консервированный горошек может нанести вред организму, врач Котельницкий рассказал как минимизировать риск

"Некоторые консервированные продукты могут быть полезными, если выбрать их с умом. Чтобы максимизировать пользу от консервированных продуктов, выбирайте варианты без добавления сахара, соли или консервантов. Обязательно читайте этикетки, чтобы убедиться, что в продукте нет ненужных добавок", - говорит врач-нутрициолог Никита Котельницкий специально для МедикФорум.

"Консервированная рыба может быть хорошим вариантом для тех, кто не может часто покупать свежую рыбу".

"Важно выбирать те, которые консервированы без добавления соли или с низким ее содержанием".

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