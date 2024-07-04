Терапевт Кондрахин: сонливость в жару говорит о перегреве головного мозга

«Кровь становится более густой, более вязкой, ее тяжело прокачивать, и человек может потерять сознание, что очень тяжело для организма», - поделился Кондрахин.

«При тепловом ударе нарушается зрение — все может поплыть перед глазами. Как и сонливость, это первый признак того, что головной мозг перегрелся», - уточнил специалист.

Терапевт Кондрахин напомнил, что перегрев увеличивает нагрузку на сосуды, и от этого в том числе может пострадать головной мозг. Если мозг перегревается, он может «отключаться», предостерег специалист в комментарии для РБК Он отметил, что такой синдром может возникнуть в результате теплового удара, который может возникнуть в любой момент независимо от того, светит солнце или нет. Например, заполучить тепловой удар и роковой перегрев можно в бане или из-за слишком теплой одежды. Физическая активность в жаркую погоду тоже способствует перегреву, создавая дополнительное тепло мышечным напряжением.Терапевт Кондрахин проинформировал, что сонливость, возникающая в жару, говорит об опасном перегреве головного мозга.Терапевт добавил, что при потере сознания в случае теплового удара, или при скачках артериального давления, ухудшающих самочувствие, следует обратиться за медицинской помощью.Чтобы не допустить перегрева, медик посоветовал следить за питьевым режимом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто особенно рискует пострадать от проблем с сердцем в жару.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.