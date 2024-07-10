Врач Бочарова предупредила о вреде колбасы для почек, сердца и кишечника, нутрициолог Строков советует заменить колбасу на тофу и грибы

Эксперт в области эндокринологии и диетологии, Татьяна Бочарова, поделилась со зрителями РИА Новости своим мнением о влиянии регулярного потребления колбасных изделий на здоровье человека.







Она отметила, что согласно данным Росстата, средний россиянин потребляет около 15 килограммов колбасы в год. В то же время, содержание жира в различных видах колбас варьируется: в вареной говядине — 16-17%, в молочной вареной колбасе — 22-24%, в полукопченой — от 30 до 44%, а в сырокопченой может достигать до 67%. Ежедневное включение колбасы в рацион может в конечном итоге привести к проблемам с лишним весом.



Татьяна Бочарова также отметила, что в 100 граммах колбасы содержится в среднем 2,5 грамма соли, что превышает рекомендуемую норму взрослого человека в 5-6 граммов в день. Избыток натрия может вызывать задержку жидкости в тканях, повышение артериального давления и увеличение нагрузки на сердце. Кроме того, избыток соли может приводить к косметическим проблемам, таким как отечность и мешки под глазами.



Эксперт напомнила о заявлении Всемирной организации здравоохранения о потенциальном вреде колбасы, сравнивая его с вредом табака. Она уточнила, что по мнению Международного агентства по исследованиям рака, употребление 50 граммов переработанного мяса в день может увеличить вероятность рака кишечника на 18%.





"Некоторые копченые колбасы содержат бензапирен — канцероген, который образуется при копчении древесины. Однако риск развития рака кишечника нельзя сводить только к колбасе. Влияние наследственности играет большую роль в развитии онкологических заболеваний", — отметила Татьяна Бочарова.





Она советует избегать чрезмерного потребления колбасы, однако позволять себе небольшие порции в день можно.





"Чтобы заменить колбасу в рационе на более полезные продукты, можно обратить внимание на разные варианты", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Тофу и другие соевые продукты содержат высококачественный растительный белок и могут быть хорошей заменой мясу".

"Яйца являются источником высококачественного белка и могут быть использованы в качестве альтернативы колбасным изделиям при приготовлении блюд".

"Важно выбирать продукты, богатые белком и низкими содержанием соли и жира, чтобы обеспечить своему организму необходимые питательные вещества и снизить риск различных заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением колбасных изделий", - советует Строков.

Ранее МедикФорум писал о вреде мюсли на завтрак.

Вместо колбасы можно выбрать отварное мясо, такое как курятина, индейка или говядина без жира. Они богаты белком и не содержат консервантов и лишнего жира.Рыба и морепродукты — отличный источник белка и полезных жирных кислот, таких как Омега-3. Оптимальным выбором являются лосось, тунец, креветки и другие морепродукты.Существуют вегетарианские и веганские альтернативы колбасным изделиям, изготовленные из растительных ингредиентов, которые могут быть более полезными для здоровья.Например, чечевица, фасоль, грибы — это богатые белком и питательными веществами продукты, которые можно использовать в качестве замены колбасе в различных блюдах.

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