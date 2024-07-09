«Риск проблем с весом»: врач Михалева объяснила вред хлопьев и мюсли на завтрак

«Такой продукт в отличие от цельного зерна содержит большое количество простых углеводов с высоким гликемическим индексом… склонным к избыточному весу, диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы такие продукты лучше не употреблять», - заявила Оксана Михалева в комментарии « Газете.Ru ».

Врач Михалева посоветовала россиянам не употреблять на завтрак хлопья и мюсли. По словам медика, продукты из разряда «очищенные или рафинированные злаки» представляют собой изделия из супер-переработанного зерна, которое лишается оболочки, содержащей клетчатку витамины группы В и минералы. Зерновой продукт, оставшийся без этих важных питательных веществ, фактически становится источником одних углеводов, которые быстро усваиваются и провоцируют резкие скачки уровней сахара и инсулина. Съесть порцию хлопьев или мюсли – все равно что съесть пирожное, утверждает врач.Она отметила, что хлопья и мюсли к завтраку часто продаются в виде составов, которые их производители дополнительно подслащивают. Это еще больше повышает гликемическую нагрузку такого продукта. Его употребление на завтрак может стать «ударом» по поджелудочной железе.Кроме того, в них могут добавляться растительные или тугоплавкие масла, повышающие калорийность, или синтетические витамины, нежелательные для употребления. Таким образом, сказала Михалева, употребление мюсли и хлопьев на завтрак повышает риски развития проблем со здоровьем и весом, причем уже с детского возраста.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько сахара могут съедать без вреда для здоровья женщины и мужчины.

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