«Алкогольные напитки повреждают печень и поджелудочную. В результате нарушается синтез иммуноглобулинов и падает иммунитет. Организм человека становится беззащитным перед различными заболеваниями», - сказал Холдин в комментарии « Радио 1 ».

Нарколог Холдин ответил, может ли употребление алкоголя быть причиной рака. По словам врача, такое на самом деле возможно, особенно, если человек злоупотребляет спиртным или пьет регулярно.Виталий Холдин напомнил, что защиту от рака организму обеспечивает иммунная система, чьи клетки-киллеры уничтожают бактерии и вирусы, способные провоцировать развитие злокачественных процессов. Вдобавок эти иммунные клетки распознают и уничтожают поврежденные или мутировавшие клетки, становящиеся опухолевыми.Употребление алкоголя и в первую очередь злоупотребление им способствует тому, что этот защитный потенциал иммунной системы ослабевает, истощается. Как следствие, усиливается подверженность разного рода недугам, включая рак.Нарколог предупредил, что при злоупотреблении алкоголем, помимо рака, также повышается риск развития аутоиммунных заболеваний и заражения туберкулезом. Он добавил, что дать толчок к развитию тех или иных проблем со здоровьем может, в сущности, любая доза – абсолютно безопасного количества алкоголя не существует.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве на самом деле нужно пить воду

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