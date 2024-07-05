Нарколог Холдин: самая опасная стадия отравления алкоголем грозит отеком мозга

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алкоголь

Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, что происходит с человеком на разных стадиях отравления алкоголем.

Нарколог Холдин предупредил, что летом в жаркую погоду резко возрастает риск отравления алкоголем. Это происходит в том числе из-за влияния тепла на человеческий организм. Выпитое спиртное может неожиданным образом оказать более значительное токсическое воздействие и спровоцировать опасные нарушения. Человек, употребляющий алкоголь, может незаметно для себя пропустить начальные стадии опьянения и достичь того порога, когда отравление алкоголем оказывается уже тяжелым.

Виталий Холдин назвал три стадии алкогольной интоксикации:
  • На первой возникают возбуждение, повышенная  разговорчивость и чрезмерная жестикуляция;
  • На второй – сонливость и заторможенность, либо, наоборот, агрессия;
  • На третьей – проблемы с речью и сознанием.
Нарколог Холдин предупредил: самая опасная стадия отравления алкоголем грозит отеком мозга.

«При тяжелой форме отравления сознание отключается, речь становится бессвязной, человек почти не реагирует на внешние раздражители. В этом случае необходима помощь медиков, поскольку может развиться кома, отек мозга и смерть», - заявил нарколог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить организму употребление коньяка.

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Виталий Холдин
Виталий Холдин
Здоровье
главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области
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Теги : употребление алкоголя, риск смерти, Виталий Холдин
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Нарколог Холдин: самая опасная стадия отравления алкоголем грозит отеком мозга