Врач Кривошонок пояснил, насколько правильно сушить белье на улице

«В городе и деревне воздух принципиально разный. Как минимум за городом в воздухе присутствуют полезные фитонциды, а в черте города — выхлопные газы и химические примеси», - сказал Кривошонок в комментарии NEWS.ru

«Сушка на морозе избавляет от лишней влажности в доме, дарит вещам аромат свежести, а отрицательные температуры губительны для роста и размножения микробов», - констатировал эксперт.

Врач Кривошонок пояснил, насколько правильно сушить белье после стирки на улице. Медик констатировал, что такой способ сушки, прежде всего, уместен там, где присутствует чистый воздух.Специалист отметил, что если белье выносят сушиться на улицу или на открытый балкон в регионах, где активно функционирует промышленность или ведется стройка, либо поблизости проходит автомагистраль, – то оно вберет в себя выхлопы, либо на нем будут оседать микрочастицы вредных химических веществ.Врач добавил, что лучше всего белье сушить на улице зимой в сильный мороз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сушка белья в доме может серьезно ухудшить состояние людей с астмой

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