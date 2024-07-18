Психолог Мелехин: человек с деменцией может забыть, как пользоваться банковской картой

«При определенных степенях деменции альцгеймеровского типа, сосудистой деменции, человек может забывать карточку, не помнит, как ей вообще пользоваться, как оплачивать, куда прикладывать. Также он может забыть, где находится его банк», - перечислил Алексей Мелехин.

«Человек может забывать про то, что нужно вовремя платить …начинает забывать карточки и как ими пользоваться, чаще становится жертвой различных финансовых мошенников… забывает, где банк, забывает собственный пин-код или куда прикладывать карту… все это сигнал, что что-то не так в его когнитивном здоровье», - дополнил Мелехин.

Психолог Мелехин сообщил в беседе с aif.ru, что в случае деменции у человека происходит «распад автоматизмов» – он становится неспособен совершать какие-то действия автоматически, как это было раньше. Это же относиться и к умению пользоваться банковской картой. В целом проблемы, связанные с утратой элементарной или базовой финансовой грамотности в определенном возрасте оцениваются учеными как один из показательных признаков слабоумия, отметил психолог.Он уточнил, что ухудшение подобных навыков связано со скоростью развития разрушительных процессов в головном мозге, которые происходят при деменции. Чем активнее развивается слабоумие, тем быстрее человек перестает контролировать свои денежные ресурсы, не осознавая этого.По словам специалиста, подобное изменение нельзя оставлять без внимания, следует обращаться к врачам. Также настораживающими признаками, которые могут обусловливаться деменцией, он назвал повышенную раздражительность, нарушение сна, появление эпизодов растерянности (человек не может сориентироваться, где он) и дурашливого, «детского» поведения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызывать инсульт в молодом возрасте.

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