Эндокринолог Павлова: при диабете второго типа может меняться голос

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова: у диабетиков голос часто становится охрипшим.

Эндокринолог Павлова заявила, что при диабете второго типа у людей может меняться голос.

«У пациентов с сахарным диабетом второго типа иногда меняется голос. Этот факт установили канадские ученые», - об этом врач рассказала в своем Telegram-канале.

Павлова уточнила, что ученые установили: при развитии диабета у мужчин усиливается дрожание голоса и меняется его громкость, тогда как у женщин становится другой высота голоса.

«У диабетиков голос часто становится охрипшим, а иногда и вовсе пропадает», - обратила внимание специалист.

Врач пояснила, что голос при диабете меняется в связи с высокой концентрацией глюкозы в крови (она повреждает мышечные волокна в голосовых связках).

Если наряду с диабетом у человека развивается тревожное расстройство, его голос может меняться еще сильнее, добавила Зухра Павлова.

Другие необычные признаки диабета второго типа:
  • Изменения в зрении: нечеткость, появление темных, плавающих пятен или прожилок – результат повреждения мелких глазных сосудов избыточным сахаром в крови.
  • Изменения слуха: при длительно высоком уровне сахара в крови также повреждаются мелкие кровеносные сосуды и нервы внутреннего уха.
  • Изменения в настроении: возможны тревожное и депрессивное расстройства, перепады настроения из-за скачков сахара в крови.
Классические симптомы диабета второго типа:
  • Сильная жажда;
  • Учащенное мочеиспускание;
  • Язвы, которые подолгу не заживают;
  • Покалывание и онемение в конечностях;
  • Слабость.
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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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Теги : признаки диабета, голод, Зухра Павлова
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