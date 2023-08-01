Эндокринолог Павлова: запах пота у человека может измениться из-за диабета

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запах пота

Эндокринолог Зухра Павлова сообщила в интервью о патологических причинах изменения запаха пота.

Эндокринолог Павлова посоветовала обращать пристальное внимание на запах пота и особенно на его изменение, поскольку оно может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Например, в том случае, когда такой запах внезапно становится очень сильным, можно предположить гормональные изменения.

«Например, если женщина замечает, что у нее запах пота изменился, стал резким, мужским, это чаще всего говорит о повышении уровня андрогенов (мужских половых гормонов). Если у мужчины запах пота стал более резким, чем раньше, это тоже может говорить о гормональном дисбалансе», - об этом эндокринолог Павлова рассказала радио Sputnik.

Специалистка добавила, что при таком изменении запаха пота необходимо проконсультироваться с врачом.

Кроме того, телесный запах может стать кисловатым – такое обычно происходит в случаях грибковых инфекций.

Также Павлова констатировала, что запах пота у человека может измениться из-за диабета. Этому заболеванию свойствен повышенный уровень сахара в крови. Если он становится очень высоким, внутренние органы могут перестать справляться с переработкой и выведением излишков сахара. Тогда часть глюкозы начнет выводиться телом через кожу, ее потовыводящие каналы.
уровень глюкозы в крови, организм не справляется с ее переработкой, потому что инсулина не хватает. Кожа – это один из вариантов выведения всего негативного из организма, если почки, кишечник, печень с этим не справляются. И если глюкозы слишком много, она будет оказываться в том числе в потовыводящих каналах.

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Врач уточнила, что сладкий запах пота часто наблюдается при диабете первого типа.

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«Есть такой этап заболевания, когда излишки глюкозы превращается в сорбитол, и кожа больных людей приобретает сладковатый запах», - поделилась эксперт.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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