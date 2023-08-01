Эндокринолог Павлова: запах пота у человека может измениться из-за диабета

«Например, если женщина замечает, что у нее запах пота изменился, стал резким, мужским, это чаще всего говорит о повышении уровня андрогенов (мужских половых гормонов). Если у мужчины запах пота стал более резким, чем раньше, это тоже может говорить о гормональном дисбалансе», - об этом эндокринолог Павлова рассказала радио Sputnik.

«Есть такой этап заболевания, когда излишки глюкозы превращается в сорбитол, и кожа больных людей приобретает сладковатый запах», - поделилась эксперт.

Эндокринолог Павлова посоветовала обращать пристальное внимание на запах пота и особенно на его изменение, поскольку оно может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Например, в том случае, когда такой запах внезапно становится очень сильным, можно предположить гормональные изменения.Специалистка добавила, что при таком изменении запаха пота необходимо проконсультироваться с врачом.Кроме того, телесный запах может стать кисловатым – такое обычно происходит в случаях грибковых инфекций.Также Павлова констатировала, что запах пота у человека может измениться из-за диабета. Этому заболеванию свойствен повышенный уровень сахара в крови. Если он становится очень высоким, внутренние органы могут перестать справляться с переработкой и выведением излишков сахара. Тогда часть глюкозы начнет выводиться телом через кожу, ее потовыводящие каналы.уровень глюкозы в крови, организм не справляется с ее переработкой, потому что инсулина не хватает. Кожа – это один из вариантов выведения всего негативного из организма, если почки, кишечник, печень с этим не справляются. И если глюкозы слишком много, она будет оказываться в том числе в потовыводящих каналах.Врач уточнила, что сладкий запах пота часто наблюдается при диабете первого типа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему вредно ложится спать с мокрыми волосами.

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