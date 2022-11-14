Врач Павлова рассказала о способе излечения от диабета второго типа

«Чтобы получить ремиссию заболевания, необходимо найти компетентного врача-эндокринолога, с которым у пациента возникнет взаимопонимание, так как взаимодействовать придется плотно», - сообщила Павлова.

«важно максимально отодвинуть возраст, в котором начнется заболевание».

Диабет считается неизлечимым заболеванием, но Павлова сообщила, что сама наблюдала пациентов, добившихся состояния ремиссии, при которой возникает эффект излечения. Медик рассказала о способе борьбы с диабетом второго типа, который может дать подобный эффект.Кроме того, для излечения от диабета второго типа необходим переход к здоровому образу жизни: он включает отказ от вредных пищевых привычек и регулярную физическую активность. Также Зухра Павлова порекомендовала употреблять продукты, содержащие ферменты.Специалист напомнила о генетическом факторе диабета, сказав, чтоЭксперт подчеркнула, что соблюдение ЗОЖ – именно то, что позволяет выполнить данное условие. Дополнительно Павлова отметила, что в борьбе с диабетом важно наладить устойчивый здоровый режим сна.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что набор веса может быть одним из признаков дефицита железа.

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