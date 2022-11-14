Врач Павлова рассказала о способе излечения от диабета второго типа

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занятие гимнастикой

Врач-эндокринолог Зухра Павлова констатировала, что при диабете второго типа можно достичь ремиссии, сопоставимой с излечением от болезни.

Диабет считается неизлечимым заболеванием, но Павлова сообщила, что сама наблюдала пациентов, добившихся состояния ремиссии, при которой возникает эффект излечения. Медик рассказала о способе борьбы с диабетом второго типа, который может дать подобный эффект.

«Чтобы получить ремиссию заболевания, необходимо найти компетентного врача-эндокринолога, с которым у пациента возникнет взаимопонимание, так как взаимодействовать придется плотно», - сообщила Павлова.

Кроме того, для излечения от диабета второго типа необходим переход к здоровому образу жизни: он включает отказ от вредных пищевых привычек и регулярную физическую активность. Также Зухра Павлова порекомендовала употреблять продукты, содержащие ферменты.

Специалист напомнила о генетическом факторе диабета, сказав, что

Обнаружен новый способ лечения диабета второго типа


«важно максимально отодвинуть возраст, в котором начнется заболевание».

Эксперт подчеркнула, что соблюдение ЗОЖ – именно то, что позволяет выполнить данное условие. Дополнительно Павлова отметила, что в борьбе с диабетом важно наладить устойчивый здоровый режим сна.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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