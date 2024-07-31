«Появление рубцовых изменений»: врач Зарубина предупредила об опасности горячей пищи

«Чрезмерно горячую пищу, в том числе и напитки высокой температуры, употреблять нельзя, так как это может привести к различным патологическим изменениям со стороны желудочно-кишечного тракта», - констатировала медик в беседе с « Газета.Ru ».

«В лучшем случае это может привести к неприятным ощущениям при глотании, боли в пищеводе и желудке. А в худшем — к появлению рубцовых изменений со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта», - предостерегла эксперт.

Врач Зарубина посоветовала россиянам употреблять пищу достаточно остывшей, предупредив об опасности горячей еды.Особенно вредным врач назвала постоянный прием блюд и напитков высокой температуры. По словам Зарубиной, такая привычка разрушительно влияет на рецепторы языка, способствует гибели клеток эпителия, а также вызывает ожоги пищевода и желудка, провоцирует обострения хронических заболеваний этих органов.Врач заявила, что оптимальной является температура, немного превышающая температуру внутренних органов тела, – это 40-42 градуса. Гастроэнтеролог пояснила, что, пища, нагретая до такого предела, лучшим образом стимулирует работу ферментной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка употреблять кофе по утрам для ощущения бодрости негативно отражается на состоянии головного мозга , об этом сообщил терапевт Андрей Якушев.

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