Врач Зарубина назвала сахар и молочные продукты среди продуктов – провокаторов метеоризма

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вздутие живота

Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина: после некоторых продуктов может возникать особенно сильное или болезненное вздутие живота.

Врач Зарубина предупредила:

«Метеоризм могут провоцировать разные факторы, но чаще всего это продукты, вызывающие повышенное газообразование».

Среди продуктов – провокаторов метеоризма специалист выделила сахар и все богатые им продукты. По словам Зарубиной, его способность вызывать вздутие объясняется действием на кишечную микрофлору.

«Сахар является питательной средой для бродильной микрофлоры кишечника. Поэтому, чем больше сахара в сладостях, тем выше риск вздутия», - объяснила врач «Газете.Ru».

Кроме того, вздутие живота может преследовать любителей газированных напитков, которые способствуют накоплению углекислого газа, раздувающему желудок и кишечник.

Также это сладости — сахар является питательной средой для бродильной микрофлоры кишечника. Поэтому, чем больше сахара в сладостях, тем выше риск вздутия.

К провокаторам метеоризма относятся и молочные продукты. Сегодня большое количество людей имеет непереносимость лактозы – молочного сахара или повышенную чувствительностью к другим компонентам молока. В их случае употребление молочной продукции может провоцировать многие неприятные симптомы нарушенного пищеварения, включая метеоризм.

Еще одна причина метеоризма – избыток белка. Медик пояснила, что его расщепление сопровождается активным выделением газов, производимых кишечными бактериями.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Полина Журавлева посоветовала многим людям отказаться от употребления молочных продуктов.

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Евгения Зарубина
Евгения Зарубина
ЗОЖ
Евгения Зарубина
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Теги : метеоризм, вредные продукты, Евгения Зарубина