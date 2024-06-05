Врач Зарубина назвала сахар и молочные продукты среди продуктов – провокаторов метеоризма

«Метеоризм могут провоцировать разные факторы, но чаще всего это продукты, вызывающие повышенное газообразование».

«Сахар является питательной средой для бродильной микрофлоры кишечника. Поэтому, чем больше сахара в сладостях, тем выше риск вздутия», - объяснила врач « Газете.Ru ».

Врач Зарубина предупредила:Среди продуктов – провокаторов метеоризма специалист выделила сахар и все богатые им продукты. По словам Зарубиной, его способность вызывать вздутие объясняется действием на кишечную микрофлору.Кроме того, вздутие живота может преследовать любителей газированных напитков, которые способствуют накоплению углекислого газа, раздувающему желудок и кишечник.Также это сладости — сахар является питательной средой для бродильной микрофлоры кишечника. Поэтому, чем больше сахара в сладостях, тем выше риск вздутия.К провокаторам метеоризма относятся и молочные продукты. Сегодня большое количество людей имеет непереносимость лактозы – молочного сахара или повышенную чувствительностью к другим компонентам молока. В их случае употребление молочной продукции может провоцировать многие неприятные симптомы нарушенного пищеварения, включая метеоризм.Еще одна причина метеоризма – избыток белка. Медик пояснила, что его расщепление сопровождается активным выделением газов, производимых кишечными бактериями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Полина Журавлева посоветовала многим людям отказаться от употребления молочных продуктов

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