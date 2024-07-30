Терапевт Якушев: кофе может вредить головному мозгу

«Если человек системно недосыпает и при этом постоянно принимает кофеин, то это может привести к пагубным последствиям», - сказал Андрей Якушев в комментарии для Lenta.ru

Терапевт Якушев предупредил, что кофе может вредить головному мозгу. По словам врача, такая опасность возникает, когда напиток используется как средство, помогающее прийти в тонус утром после пробуждения от сна. Особенно вредно взбадриваться таким образом при недосыпе, подчеркнул эксперт.Медик обратил внимание на то, что кофеин, употребляемый после бессонной ночи или в состоянии утренней сонливости после недостаточно продолжительного сна, нарушает нейропластичность. Это означает, что у человека снижается активность мозговой деятельности, ухудшается способность мозга к запоминанию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильно употребляемый зеленый чай может быть опасен для печени не меньше алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.