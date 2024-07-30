Терапевт Якушев: кофе может вредить головному мозгу

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кофе

Терапевт Андрей Якушев посоветовал не пить кофе по утрам, чтобы с его помощью добиваться пробуждения.

Терапевт Якушев предупредил, что кофе может вредить головному мозгу. По словам врача, такая опасность возникает, когда напиток используется как средство, помогающее прийти в тонус утром после пробуждения от сна. Особенно вредно взбадриваться таким образом при недосыпе, подчеркнул эксперт.

«Если человек системно недосыпает и при этом постоянно принимает кофеин, то это может привести к пагубным последствиям», - сказал Андрей Якушев в комментарии для Lenta.ru.

Медик обратил внимание на то, что кофеин, употребляемый после бессонной ночи или в состоянии утренней сонливости после недостаточно продолжительного сна, нарушает  нейропластичность. Это означает, что у человека снижается активность мозговой деятельности, ухудшается способность мозга к запоминанию.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильно употребляемый зеленый чай может быть опасен для печени не меньше алкоголя.

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Андрей Якушев
Андрей Якушев
Здоровье
врач-терапевт, гастроэнтеролог
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Теги : вред кофе, головной мозг, Андрей Якушев
Терапевт Якушев: кофе может вредить головному мозгу
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