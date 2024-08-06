«Привычка снимать напряжение спиртным»: врач Осипов назвал первые симптомы алкоголизма

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алкоголь

Заслуженный врач РФ Андрей Осипов сообщил, что начальная стадия алкогольной зависимости может занять до пяти лет.

Врач Осипов отметил, что развитие алкоголя может начаться с безобидного и незначительного на первый первый взгляд употребления спиртного.

«Даже легкое увлечение алкоголем может перерасти в зависимость, от которой очень тяжело избавиться, поэтому так важно сразу разглядеть первые ее признаки», - сказал медик в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Также, добавил он, о начинающемся алкоголизме сидетельствует стремление употреблять спиртное в течение всего дня. У зависимых людей после выпивки меняется поведение: они ведут себя шумно, громко, много говорят.

«Первым признаком является желание много выпить, опьянеть. Дальше — привычка снимать напряжение алкоголем при возникновении любых ситуаций», - поделился Андрей Осипов.

Медик обратил внимание на то, что на развитие зависимости могут влиять генетическая предрасположенность, общее состояние здоровья и состояние метаболизма.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что наличие алкоголизма определяется шестью критериями, об этом рассказал нарколог Антон Масякин

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Андрей Осипов
Андрей Осипов
Здоровье
заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы
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Теги : признаки алкоголизма, зависимости, Андрей Осипов