«Привычка снимать напряжение спиртным»: врач Осипов назвал первые симптомы алкоголизма

«Даже легкое увлечение алкоголем может перерасти в зависимость, от которой очень тяжело избавиться, поэтому так важно сразу разглядеть первые ее признаки», - сказал медик в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

«Первым признаком является желание много выпить, опьянеть. Дальше — привычка снимать напряжение алкоголем при возникновении любых ситуаций», - поделился Андрей Осипов.

Врач Осипов отметил, что развитие алкоголя может начаться с безобидного и незначительного на первый первый взгляд употребления спиртного.Также, добавил он, о начинающемся алкоголизме сидетельствует стремление употреблять спиртное в течение всего дня. У зависимых людей после выпивки меняется поведение: они ведут себя шумно, громко, много говорят.Медик обратил внимание на то, что на развитие зависимости могут влиять генетическая предрасположенность, общее состояние здоровья и состояние метаболизма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что наличие алкоголизма определяется шестью критериями , об этом рассказал нарколог Антон Масякин

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.