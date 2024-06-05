Врач Осипов: беспричинные синяки бывают при проблемах с печенью и других серьезных болезнях

«Есть несколько достаточно серьезных причин. Например, заболевания печени, которые не диагностированы своевременно. В таких случаях нарушается свертываемость крови», - сказал он об этом интернет-изданию Regions

Врач Осипов обратил внимание на то, что беспричинные синяки бывают при проблемах с печенью.Осипов добавил, что беспричинные синяки также бывают маркером других серьезных болезней. Например, воспалительных патологий, при которых меняется проницаемость стенок сосудов, в результате чего возникают кровоподтеки, внешне выглядящие как синяки на коже.Кроме того, необъяснимое возникновение синяков наблюдается при заболеваниях крови, включая рак.Еще одна возможна причина – инфекции, последствием которых становится развитие геморрагии.В некоторых случаях, добавил Осипов, беспричинные синяки появляются в тесной связи с приемом лекарств. В частности, такое возможно при использовании кроворазжижающих препаратов или нестероидных противовоспалительных препаратов, применяемых для обезболивания.При частом появлении синяков можно заподозрить нехватку витаминов и микроэлементов: витаминов группы В, витамина С, витамина К1, кальция. Такой недостаток возможен как из-за плохого питания, так и вследствие проблем с желчным пузырем, печенью или почками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может измениться самочувствие человека в обстоятельствах внезапного отрыва тромба.

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